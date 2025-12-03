03 de dezembro de 2025
Logo Sampi
MARTINS PEREIRA

São José define horários dos jogos em casa na A-2; confira

Por Marcos Eduardo Carvalho | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Celso Gomes/SJEC
Mauro Costa, do Sindicato dos Atletas, em palestra com jogadores do São José nesta quarta
Os jogos do São José em casa na Série A-2 do Campeonato Paulista de 2026 já têm horários definidos. Aos finais de semana, a Águia do Vale retoma o horário do sábado às 19h e mantém o horário das 20h nas quartas-feiras.

Desta maneira, só haverá mudança se houver também determinação de algum canal de transmissão. Em 2025, o time da região optou pelos jogos em casa aos domingos, no horário das 16h.

A estreia do São José na A-2 será no dia 11 de janeiro, quando visita o Linense, em horário ainda a confirmar. Mas, em casa, o primeiro compromisso será no dia 14, segunda rodada, às 20h, quando recebe o Grêmio Prudente.

