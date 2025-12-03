Os jogos do São José em casa na Série A-2 do Campeonato Paulista de 2026 já têm horários definidos. Aos finais de semana, a Águia do Vale retoma o horário do sábado às 19h e mantém o horário das 20h nas quartas-feiras.

Desta maneira, só haverá mudança se houver também determinação de algum canal de transmissão. Em 2025, o time da região optou pelos jogos em casa aos domingos, no horário das 16h.