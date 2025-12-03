O São José Basket venceu o Bauru por 91 a 84 na noite desta quarta-feira (3), no ginásio Panela de Pressão, em Bauru. A partida valeu pela primeira fase da edição 2025/2026do NBB (Novo Basquete Brasil).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.
Com esse resultado, o time da região, sob comando do treinador Cris Ahmed, chega a quatro vitórias seguidas e vai a sete no total, em 11 jogos, seguindo em oitavo lugar. Já o Bauru, 12º colocado, soma cinco vitórias e oito derrotas.
Na próxima rodada, o São José tem outra pedreira fora de casa, desta vez contra Franca, no tradicional clássico do basquete brasileiro. O jogo será sexta-feira (5), às 19h30, no ginásio Pedrocão, em Franca.
Como foi a partida
Em quadra, o São José foi amplamente superior no primeiro quarto, quando conseguiu abrir boa vantagem logo no início. E, com uma atuação destacada de Douglas dos Santos e Adyel, quando cada um marcou dez pontos, o time da região abriu 15 pontos de frente: 32 a 17.
Mas, no segundo quarto, o Bauru cresceu e, rapidamente, tirou dez pontos, deixando de novo o jogo equilibrado. E, no intervalo, o São José conseguiu se manter à frente, mas apenas com sete pontos a mais: 49 a 42.
Veio o terceiro quarto e o São José conseguiu melhorar em relação ao final do primeiro tempo. E, com uma marcação mais consistente, conseguiu abrir nove pontos de frente: 71 a 62.
Contudo, o Bauru reagiu nos último período e encostou no placar. Mas, no final, o São José conseguiu se segurar e triunfou fora de casa.