O São José Basket venceu o Bauru por 91 a 84 na noite desta quarta-feira (3), no ginásio Panela de Pressão, em Bauru. A partida valeu pela primeira fase da edição 2025/2026do NBB (Novo Basquete Brasil).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Com esse resultado, o time da região, sob comando do treinador Cris Ahmed, chega a quatro vitórias seguidas e vai a sete no total, em 11 jogos, seguindo em oitavo lugar. Já o Bauru, 12º colocado, soma cinco vitórias e oito derrotas.