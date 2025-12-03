Um banhista foi reanimado após cerca de 60 minutos em parada cardiorrespiratória na praia de Barra do Una, na costa sul de São Sebastião, litoral paulista. O caso, classificado como afogamento grave, de grau 6, ocorreu por volta das 15h de domingo (30).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.
Segundo a Prefeitura de São Sebastião, a ação só foi bem-sucedida graças à eficiência do protocolo avançado de salvamento do Samu (192), adotado pela cidade e considerado pioneiro na região.
A primeira equipe do Samu a chegar ao local, a SIV 01 de Juquehy, levou menos de 10 minutos para atender ao chamado. Quando chegaram, a vítima já havia sido retirada do mar e recebia compressões torácicas realizadas por outro banhista, o que ajudou a manter suporte inicial até a chegada dos profissionais.
Na sequência, a equipe iniciou o suporte avançado de vida seguindo protocolo que exige a presença de um enfermeiro da unidade. Minutos depois, a ambulância de suporte avançado USA 01, comandada pelo médico Aluízio Teles, assumiu a ocorrência e deu continuidade às manobras de reanimação.
A operação durou aproximadamente uma hora, até que os batimentos cardíacos do banhista retornaram. A vítima foi então encaminhada em estado estável ao Hospital de Clínicas de São Sebastião – Costa Sul (HCSS-CS), em Boiçucanga.
O coordenador do Samu no litoral norte, André Leandro, destacou que São Sebastião se tornou a primeira cidade da região a adotar este modelo de resgate, semelhante ao praticado na capital e em grandes centros metropolitanos.
Ele também ressaltou o impacto positivo da nova metodologia: houve aumento de 30% no sucesso das reanimações cardiopulmonares em 2025, em comparação ao mesmo período de 2024.