Um banhista foi reanimado após cerca de 60 minutos em parada cardiorrespiratória na praia de Barra do Una, na costa sul de São Sebastião, litoral paulista. O caso, classificado como afogamento grave, de grau 6, ocorreu por volta das 15h de domingo (30).

Segundo a Prefeitura de São Sebastião, a ação só foi bem-sucedida graças à eficiência do protocolo avançado de salvamento do Samu (192), adotado pela cidade e considerado pioneiro na região.