As chuvas das últimas 24 horas colocaram cidades do Vale do Paraíba entre os municípios com maiores volumes de precipitação em todo o estado de São Paulo nesta quarta-feira (3). Os dados, divulgados pela Defesa Civil mostram que municípios da região aparecem em destaque no ranking estadual de acumulados.

O maior volume registrado no Vale foi em Aparecida, que chegou a 40 milímetros no bairro Ponte Alta. Outras regiões da cidade também apareceram no levantamento, como: