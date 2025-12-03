As chuvas das últimas 24 horas colocaram cidades do Vale do Paraíba entre os municípios com maiores volumes de precipitação em todo o estado de São Paulo nesta quarta-feira (3). Os dados, divulgados pela Defesa Civil mostram que municípios da região aparecem em destaque no ranking estadual de acumulados.
O maior volume registrado no Vale foi em Aparecida, que chegou a 40 milímetros no bairro Ponte Alta. Outras regiões da cidade também apareceram no levantamento, como:
Aparecida (São Francisco) – 26 mm
Aparecida (São Roque) – 22 mm
Em Guaratinguetá, os índices também chamaram atenção, com:
Parque Santa Luzia – 25 mm
Jardim São Benedito – 24 mm
A cidade de Pindamonhangaba registrou 22 mm na estação da Polícia Militar, enquanto Campos do Jordão teve acumulado de 22 mm na região do Jardim Frei Orestes e outros 17 mm no bairro Capivari.
Ainda no Vale do Paraíba, São Bento do Sapucaí registrou 20 mm no Centro, confirmando a presença da instabilidade em toda a Serra da Mantiqueira.
Previsão e alerta
A Defesa Civil mantém o alerta para novas pancadas de chuva ao longo da semana, principalmente no Vale do Paraíba, região que apresenta áreas de encosta e histórico de alagamentos em períodos de chuva intensa.
A orientação é para que moradores evitem áreas de risco e, em caso de emergência, acionem a Defesa Civil pelo telefone 199.