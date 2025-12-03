03 de dezembro de 2025
Campos prorroga prazo do REFIS e oferece até 100% de desconto

Por Da redação | Campos do Jordão
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução

A Prefeitura de Campos do Jordão prorrogou até 30 de dezembro o prazo para adesão ao Programa de Recuperação Fiscal (REFIS 2025), que concede descontos de 20% a 100% em juros e multas para contribuintes com impostos e taxas municipais atrasados.

A medida foi oficializada pelo decreto nº 8.975, assinado pelo prefeito Carlos Eduardo (Caê).

O programa permite a regularização de débitos como IPTU, ISS, taxas e outras obrigações municipais, beneficiando tanto pessoas físicas quanto empresas que desejam iniciar 2026 com as contas em dia. A negociação pode ser realizada de duas formas:

• Online, por meio do protocolo digital SEI;

• Presencialmente, após agendamento prévio pela internet.

Para o primeiro acesso ao sistema, o contribuinte deve realizar um cadastro informando nome completo, CPF, e-mail e número de celular.

Segundo a administração municipal, o REFIS é uma ferramenta essencial para recuperar receitas, equilibrar as contas públicas e garantir investimentos em áreas fundamentais, como saúde, educação e infraestrutura. Para o contribuinte, a prorrogação representa uma oportunidade de renegociar dívidas com condições diferenciadas e restabelecer a regularidade junto ao município.

A adesão pode ser feita pelo site oficial: www.camposdojordao.sp.gov.br

