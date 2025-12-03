A Prefeitura de Campos do Jordão prorrogou até 30 de dezembro o prazo para adesão ao Programa de Recuperação Fiscal (REFIS 2025), que concede descontos de 20% a 100% em juros e multas para contribuintes com impostos e taxas municipais atrasados.

A medida foi oficializada pelo decreto nº 8.975, assinado pelo prefeito Carlos Eduardo (Caê).