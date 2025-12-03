Um acidente envolvendo duas carretas, sendo uma delas do tipo caminhão-cegonha, e um carro de passeio interditou a pista da Rodovia Presidente Dutra no sentido Rio de Janeiro, na tarde desta quarta-feira (3).
De acordo com a concessionária que administra a rodovia, a colisão ocorreu por volta das 16h30 e provocou cerca de dois quilômetros de lentidão no trecho.
Imagens registradas por testemunhas mostram o momento em que uma das carretas atinge a traseira do carro, que acaba sendo arremessado contra outro veículo de carga. Na sequência, ocorre a colisão entre as duas carretas, uma delas um caminhão-cegonha.
Apesar da força do impacto, não houve registro de feridos em estado grave. Equipes de resgate e da concessionária atuaram no local para orientar o tráfego e remover os veículos envolvidos.
A pista ficou interditada temporariamente e foi liberada no início da noite, quando a circulação começou a ser normalizada. As causas do acidente foram registradas e serão apuradas.