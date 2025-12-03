03 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
ACIDENTE

Acidente com duas carretas e um carro interdita pista da Dutra

Guaratinguetá
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
Caminhão se envolve em acidente na Dutra
Um acidente envolvendo duas carretas, sendo uma delas do tipo caminhão-cegonha, e um carro de passeio interditou a pista da Rodovia Presidente Dutra no sentido Rio de Janeiro, na tarde desta quarta-feira (3).

De acordo com a concessionária que administra a rodovia, a colisão ocorreu por volta das 16h30 e provocou cerca de dois quilômetros de lentidão no trecho.

Imagens registradas por testemunhas mostram o momento em que uma das carretas atinge a traseira do carro, que acaba sendo arremessado contra outro veículo de carga. Na sequência, ocorre a colisão entre as duas carretas, uma delas um caminhão-cegonha.

Apesar da força do impacto, não houve registro de feridos em estado grave. Equipes de resgate e da concessionária atuaram no local para orientar o tráfego e remover os veículos envolvidos.

A pista ficou interditada temporariamente e foi liberada no início da noite, quando a circulação começou a ser normalizada. As causas do acidente foram registradas e serão apuradas.

