Um acidente envolvendo duas carretas, sendo uma delas do tipo caminhão-cegonha, e um carro de passeio interditou a pista da Rodovia Presidente Dutra no sentido Rio de Janeiro, na tarde desta quarta-feira (3).

De acordo com a concessionária que administra a rodovia, a colisão ocorreu por volta das 16h30 e provocou cerca de dois quilômetros de lentidão no trecho.