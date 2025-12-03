Ex-secretária
Monique Vidal, que foi secretária de Administração na gestão do ex-prefeito José Saud (PP), não compareceu à oitiva marcada para a noite dessa quarta-feira (3) pela CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Merenda, na Câmara de Taubaté.
Ausência
Em e-mail enviado à CPI, Monique alegou que apenas na terça-feira (2) teve ciência da oitiva agendada, e que não seria possível se deslocar para Taubaté - atualmente, ela ocupa cargo no governo estadual do Rio de Janeiro. A CPI decidiu que Monique será convocada novamente, dessa vez para ser ouvida no início de 2026.
Depoimento
Com a ausência da ex-secretária, a única oitiva dessa quarta-feira foi de Lane Sampaio de Oliveira, que atualmente é supervisora de ensino da Prefeitura de Taubaté e, anteriormente, ocupava o cargo de diretora executiva de educação.
Merenda
A CPI foi aberta pela Câmara de Taubaté em abril para apurar "possíveis irregularidades no fornecimento de merenda escolar na rede municipal de ensino". A comissão tem prazo até 29 de novembro de 2028 para concluir os trabalhos e apresentar o relatório final.