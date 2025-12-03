Ex-secretária

Monique Vidal, que foi secretária de Administração na gestão do ex-prefeito José Saud (PP), não compareceu à oitiva marcada para a noite dessa quarta-feira (3) pela CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Merenda, na Câmara de Taubaté.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Ausência

Em e-mail enviado à CPI, Monique alegou que apenas na terça-feira (2) teve ciência da oitiva agendada, e que não seria possível se deslocar para Taubaté - atualmente, ela ocupa cargo no governo estadual do Rio de Janeiro. A CPI decidiu que Monique será convocada novamente, dessa vez para ser ouvida no início de 2026.