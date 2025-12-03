ADOLPHO DE OLIVEIRA BRAZIL FILHO
Falecimento: 03/12/2025
Idade: 94 anos
Velório: Horto São Dimas (SJC)
Sepultamento: 04/12/2025 às 11h00
Local: Cemitério Horto São Dimas (SJC)
FATIMA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA
Falecimento: 03/12/2025
Idade: 71 anos
Velório: Velório Municipal Centro (SJC)
Sepultamento: 04/12/2025 às 11h00
Local: Cemitério Municipal Pe. Rodolfo Komorek (SJC)
NOELI MARIA DE SOUZA
Falecimento: 30/11/2025
Idade: 68 anos
Velório: Velório Municipal Paraíso (SJC)
Sepultamento: 04/12/2025 às 10h30
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)
EUNICE BRONDIZIO NUNES
Falecimento: 03/12/2025
Idade: 89 anos
Velório: URBAM Sala 4 (SJC)
Sepultamento: 04/12/2025 às 10h30
Local: Cemitério Municipal Maria Peregrina (Santana/SJC)
RUBENS LOPES
Falecimento: 03/12/2025
Idade: 64 anos
Velório: URBAM Sala 3 (SJC)
Sepultamento: 04/12/2025 às 10h00
Local: Cemitério Municipal Maria Peregrina (Santana/SJC)
BENEDITA MARIA CARDOSO
Falecimento: 03/12/2025
Idade: 82 anos
Velório: Memorial Bom Retiro (SJC)
Sepultamento: 04/12/2025 às 09h00
Local: Cemitério Memorial Bom Retiro (SJC)
MARIA DAS GRAÇAS SILVA SANTOS
Falecimento: 02/12/2025
Idade: 75 anos
Velório: Velório Municipal Paraíso (SJC)
Sepultamento: 03/12/2025 às 16h30
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)
PAULO ROBERTO DOS SANTOS
Falecimento: 03/12/2025
Idade: 66 anos
Velório: URBAM Sala 2 (SJC)
Sepultamento: 03/12/2025 às 16h00
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)
ATALIBA ROSA DA SILVA
Falecimento: 03/12/2025
Idade: 68 anos
Velório: Velório Municipal Paraíso (SJC)
Sepultamento: 03/12/2025 às 16h00
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)
NILMA GOMES DE OLIVEIRA
Falecimento: 02/12/2025
Idade: 71 anos
Velório: Horto São Dimas (SJC)
Sepultamento: 03/12/2025 às 14h00
Local: Cemitério Horto São Dimas (SJC)
LUIZ GONZAGA PUJOL
Falecimento: 02/12/2025
Idade: 74 anos
Velório: Campo das Oliveiras (Jacareí)
Sepultamento: 03/12/2025 às 13h00
Local: Cemitério Municipal Avareí-Jacareí/SP
ANTONIO AMARO LOPES
Falecimento: 02/12/2025
Idade: 87 anos
Velório: URBAM Sala 6 (SJC)
Sepultamento: 03/12/2025 às 13h00
Local: Cemitério Municipal Pe. Rodolfo Komorek (SJC)
MERSON MAHOMED NOR JUNIOR
Falecimento: 02/12/2025
Idade: 63 anos
Velório: Parque das Flores (SJC)
Sepultamento: 03/12/2025 às 12h00
Local: Crematório Parque das Flores (SJC/SP)
MILTON ALVES DE OLIVEIRA
Falecimento: 03/12/2025
Idade: 78 anos
Velório: URBAM Sala 3 (SJC)
Sepultamento: 03/12/2025 às 12h00
Local: Cemitério Municipal de São Francisco Xavier (SJC)
JOAO SANCHES PARRA
Falecimento: 02/12/2025
Idade: 70 anos
Velório: Velório Municipal Paraíso (SJC)
Sepultamento: 03/12/2025 às 11h00
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)
MARCELO YASSUMITSU YAMAMOTO
Falecimento: 02/12/2025
Idade: 55 anos
Velório: Velório Municipal Centro (SJC)
Sepultamento: 03/12/2025 às 10h30
Local: Cemitério Municipal Pe. Rodolfo Komorek (SJC)
CARMEM LUCIA DE ALMEIDA LUZ
Falecimento: 02/12/2025
Idade: 61 anos
Velório: URBAM Sala 5 (SJC)
Sepultamento: 03/12/2025 às 09h30
Local: Cemitério Horto São Dimas (SJC)
CLEMENTINO DOS SANTOS
Falecimento: 02/12/2025
Idade: 89 anos
Velório: Velório Municipal Paraíso (SJC)
Sepultamento: 03/12/2025 às 09h00
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)
ERMELINDA TEIXEIRA DOS SANTOS
Falecimento: 02/12/2025
Idade: 83 anos
Velório: URBAM Sala 4 (SJC)
Sepultamento: 03/12/2025 às 09h00
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)
MARIA LUIZA FERREIRA LINO
Falecimento: 02/12/2025
Idade: 88 anos
Velório: URBAM Sala 3 (SJC)
Sepultamento: 03/12/2025 às 08h00
Local: Cemitério Municipal de Jambeiro/SP