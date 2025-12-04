A influenciadora Isabel Veloso, de 19 anos, voltou para a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) após apresentar uma piora repentina no quadro clínico nesta quarta-feira (3). A jovem, diagnosticada com linfoma de Hodgkin aos 15 anos, está internada desde 27 de novembro.

A atualização sobre o estado de saúde foi feita pelo marido da criadora de conteúdos, Lucas Borbas. Segundo ele, Isabel havia mostrado melhora pela manhã, quando demonstrou apetite após vários dias sem conseguir se alimentar adequadamente.