A influenciadora Isabel Veloso, de 19 anos, voltou para a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) após apresentar uma piora repentina no quadro clínico nesta quarta-feira (3). A jovem, diagnosticada com linfoma de Hodgkin aos 15 anos, está internada desde 27 de novembro.
A atualização sobre o estado de saúde foi feita pelo marido da criadora de conteúdos, Lucas Borbas. Segundo ele, Isabel havia mostrado melhora pela manhã, quando demonstrou apetite após vários dias sem conseguir se alimentar adequadamente.
No entanto, ainda no início do dia, um novo sintoma acendeu o alerta da equipe médica. Lucas relatou que a esposa começou a apresentar esforço respiratório acima do normal, como se o tórax não conseguisse relaxar entre uma respiração e outra — condição que poderia causar fadiga muscular e evoluir para um quadro mais grave.
Diante do risco, os profissionais decidiram transferi-la novamente para a UTI, onde pode ser monitorada de forma contínua. Lucas explicou que a medida foi tomada por precaução, garantindo o suporte necessário nesse momento delicado.
Ele também informou que Isabel permanece estável e recebendo toda a assistência possível. “A saúde dela sempre vem em primeiro lugar. Continuamos firmes, com fé e amor. Obrigado por todas as orações e pelo carinho de vocês”, afirmou.
Isabel e Lucas são pais de Arthur, de 11 meses, nascido em 29 de dezembro do ano passado.