Uma policial militar foi morta a tiros após uma discussão com o ex-marido, também policial militar, na manhã desta quarta-feira (3). O casal, que estava dentro de um carro no momento do conflito, chegou a trocar disparos, mas a mulher não resistiu aos ferimentos.
O caso ocorreu em Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza. As vítimas foram identificadas como Larissa Gomes e Joaquim Filho. Ambos foram levados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município. Larissa morreu após dar entrada na unidade, enquanto Joaquim permanece em atendimento após ser atingido na coxa.
De acordo com informações apuradas pelo Diário do Nordeste, os dois estavam separados, mas ainda se encontravam eventualmente. Testemunhas relataram que a discussão ocorreu dentro do carro, na Avenida Cícero Sá, onde o casal acabou sacando as armas durante o desentendimento.
A Polícia Militar do Ceará e a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social foram acionadas para prestar esclarecimentos sobre o caso, e o retorno é aguardado.