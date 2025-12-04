Uma policial militar foi morta a tiros após uma discussão com o ex-marido, também policial militar, na manhã desta quarta-feira (3). O casal, que estava dentro de um carro no momento do conflito, chegou a trocar disparos, mas a mulher não resistiu aos ferimentos.

O caso ocorreu em Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza. As vítimas foram identificadas como Larissa Gomes e Joaquim Filho. Ambos foram levados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município. Larissa morreu após dar entrada na unidade, enquanto Joaquim permanece em atendimento após ser atingido na coxa.