Um adolescente de 14 anos morreu após ser atingido por um tiro no peito durante uma brincadeira com um amigo da mesma idade, na noite desta terça-feira (2). O disparo foi feito pelo próprio colega, que relatou ter acionado a arma enquanto os dois participavam de uma suposta roleta-russa.
O caso aconteceu no bairro Castelo Branco, em Catalão (GO). Segundo a Polícia Civil de Goiás, o adolescente que efetuou o disparo afirmou que ambos estavam manuseando um revólver carregado com apenas uma munição, prática conhecida como roleta-russa, quando apontou a arma para o peito da vítima e atirou.
A roleta-russa consiste em girar o tambor de um revólver e realizar disparos sem saber quando o projétil será acionado, uma atividade extremamente perigosa e ilegal.
A vítima morreu ainda no local. O adolescente responsável pelo tiro foi encontrado horas depois do ocorrido, mas a arma utilizada não foi localizada.
A Delegacia de Polícia de Apuração de Atos Infracionais (Depai) abriu investigação para apurar as circunstâncias do caso e verificar se a versão apresentada pelo jovem corresponde à realidade.