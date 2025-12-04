Um adolescente de 14 anos morreu após ser atingido por um tiro no peito durante uma brincadeira com um amigo da mesma idade, na noite desta terça-feira (2). O disparo foi feito pelo próprio colega, que relatou ter acionado a arma enquanto os dois participavam de uma suposta roleta-russa.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso aconteceu no bairro Castelo Branco, em Catalão (GO). Segundo a Polícia Civil de Goiás, o adolescente que efetuou o disparo afirmou que ambos estavam manuseando um revólver carregado com apenas uma munição, prática conhecida como roleta-russa, quando apontou a arma para o peito da vítima e atirou.