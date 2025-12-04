04 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
BRINCADEIRA FATAL

Aos 14 anos, menino morre após 'brincar' de roleta-russa

Por Da Redação | Catalão (GO)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Pixabay
Aos 14 anos, menino morre após 'brincar' de roleta russa
Aos 14 anos, menino morre após 'brincar' de roleta russa

Um adolescente de 14 anos morreu após ser atingido por um tiro no peito durante uma brincadeira com um amigo da mesma idade, na noite desta terça-feira (2). O disparo foi feito pelo próprio colega, que relatou ter acionado a arma enquanto os dois participavam de uma suposta roleta-russa.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso aconteceu no bairro Castelo Branco, em Catalão (GO). Segundo a Polícia Civil de Goiás, o adolescente que efetuou o disparo afirmou que ambos estavam manuseando um revólver carregado com apenas uma munição, prática conhecida como roleta-russa, quando apontou a arma para o peito da vítima e atirou.

A roleta-russa consiste em girar o tambor de um revólver e realizar disparos sem saber quando o projétil será acionado, uma atividade extremamente perigosa e ilegal.

A vítima morreu ainda no local. O adolescente responsável pelo tiro foi encontrado horas depois do ocorrido, mas a arma utilizada não foi localizada.

A Delegacia de Polícia de Apuração de Atos Infracionais (Depai) abriu investigação para apurar as circunstâncias do caso e verificar se a versão apresentada pelo jovem corresponde à realidade.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários