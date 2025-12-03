Um homem de 39 anos morreu após tentar realizar um salto acrobático conhecido como “mortal”. Ele caiu de bruços no chão e sofreu traumatismo cranioencefálico, seguido de parada cardiorrespiratória. Mesmo após longos minutos de reanimação, não resistiu.
O caso ocorreu em uma praça de Goiânia, na noite de terça-feira (2). Câmeras de segurança registraram o momento em que a vítima, vestindo camiseta azul, sobe em um banco para tentar o salto. Na primeira tentativa, ele escorrega, mas volta a subir.
Em seguida, o homem lança o corpo para trás para completar o “mortal”, mas não consegue executar o movimento e despenca de frente no chão, batendo a cabeça com força.
O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás foi acionado imediatamente. De acordo com a corporação, a vítima sofreu traumatismo cranioencefálico grave e, logo após a queda, entrou em parada cardiorrespiratória.
Os socorristas tentaram reanimá-lo por cerca de 40 minutos, porém não houve resposta. A morte foi confirmada às 20h20.