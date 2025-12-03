Um policial militar aposentado reagiu a uma tentativa de assalto e baleou um dos suspeitos na manhã desta quarta-feira (3). O jovem, de 20 anos, chegou a ser socorrido, mas morreu após dar entrada no hospital.
A ação ocorreu na Rua Bom Jesus do Amparo, na Vila Jaguara, zona oeste de São Paulo. De acordo com imagens de câmeras de segurança, o PM pilotava sua motocicleta quando foi cercado por três homens que chegaram em duas motos. Nas gravações, ele aparenta se render inicialmente, permitindo que os criminosos se aproximem.
Segundos depois, já a alguns passos de distância, o policial saca a arma e dispara em direção a um dos assaltantes, atingindo-o na cabeça. Os outros dois suspeitos fugiram imediatamente após o tiro.
Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o jovem baleado foi levado ao Hospital de Pirituba, mas não resistiu aos ferimentos. O celular do suspeito e o revólver do policial foram apreendidos para análise pericial.
O caso foi registrado no 33º Distrito Policial, que requisitou exames ao Instituto de Criminalística e ao Instituto Médico Legal. A Polícia Civil segue em diligências para identificar e localizar os dois comparsas que fugiram.