A morte da estudante de nutrição Thais Ferreira, de 23 anos, gerou grande comoção nesta terça-feira (2). A jovem não resistiu após se envolver em uma colisão entre a motocicleta que conduzia e uma caminhonete. Ela retornava do trabalho quando ocorreu o acidente.
A batida aconteceu em Porto União, no bairro São Pedro, em uma região residencial próximo à divisa com o Paraná. Com o impacto, Thais foi arremessada na via e o capacete ficou a vários metros de distância. O socorro foi acionado rapidamente, mas a morte foi confirmada ainda no local.
Filha de moradores da cidade, Thais recebeu diversas homenagens nas redes sociais. A mãe publicou uma foto ao lado da filha e lamentou a perda: “Meu coração foi com você, obrigada pelo tempo que dedicou pra toda família. Te amo eternamente”, escreveu.
Uma prima da jovem também prestou homenagem, relembrando a convivência desde a infância. Em uma montagem de fotos, ela destacou a ligação entre as duas e a dor da despedida: “Sempre fomos muito grudadas… e hoje tenho que me despedir de você. Para sempre será nossa Thais.”
O velório ocorre no Santa Barbara, e o sepultamento está marcado para as 16h desta quarta-feira (3), no Cemitério São Pedro.
O acidente foi registrado no cruzamento das ruas Barão do Rio Branco e Venceslau Braz. A via conta com limite de 40 km/h e sinalização vertical e horizontal, com preferência para quem trafega pela Rua Venceslau Braz. Ainda não há informações oficiais sobre a dinâmica da colisão ou sobre quem avançou a preferencial. Thais, que era estudante de nutrição e trabalhava na Secretaria Municipal de Saúde, voltava para casa quando foi atingida.