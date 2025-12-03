A morte da estudante de nutrição Thais Ferreira, de 23 anos, gerou grande comoção nesta terça-feira (2). A jovem não resistiu após se envolver em uma colisão entre a motocicleta que conduzia e uma caminhonete. Ela retornava do trabalho quando ocorreu o acidente.

A batida aconteceu em Porto União, no bairro São Pedro, em uma região residencial próximo à divisa com o Paraná. Com o impacto, Thais foi arremessada na via e o capacete ficou a vários metros de distância. O socorro foi acionado rapidamente, mas a morte foi confirmada ainda no local.