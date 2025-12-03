Um casal foi preso nos Estados Unidos acusado de matar a própria filha, uma jovem de 22 anos que estava grávida, e de retirar o bebê do ventre dela semanas antes da data prevista para o parto. A vítima, Rebecca Park, desapareceu no início de novembro e foi localizada sem vida semanas depois.

O caso foi registrado em Michigan, onde, segundo a investigação, a jovem teria sido levada à força para uma área de floresta por sua mãe, Cortney, de 40 anos, e pelo padrasto, Bradly Bartholomew, de 47 anos. O crime ocorreu em 3 de novembro, mas o corpo de Rebecca só foi encontrado no dia 25 do mesmo mês.