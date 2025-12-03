Um casal foi preso nos Estados Unidos acusado de matar a própria filha, uma jovem de 22 anos que estava grávida, e de retirar o bebê do ventre dela semanas antes da data prevista para o parto. A vítima, Rebecca Park, desapareceu no início de novembro e foi localizada sem vida semanas depois.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O caso foi registrado em Michigan, onde, segundo a investigação, a jovem teria sido levada à força para uma área de floresta por sua mãe, Cortney, de 40 anos, e pelo padrasto, Bradly Bartholomew, de 47 anos. O crime ocorreu em 3 de novembro, mas o corpo de Rebecca só foi encontrado no dia 25 do mesmo mês.
De acordo com informações repassadas ao “New York Post”, o recém-nascido não estava no local quando os policiais localizaram a vítima. A morte do bebê foi confirmada posteriormente, embora as circunstâncias não tenham sido detalhadas pelas autoridades.
A promotora do Condado de Wexford, Johanna Carey, afirmou que o casal teria esfaqueado Rebecca e removido o bebê, deixando a jovem para morrer na mata. Durante a audiência, a promotora classificou o caso como “a personificação do mal”.
O pedido de fiança para Cortney e Bradly foi negado. A defesa alegou que a mulher tem deficiência e tentou solicitar prisão domiciliar, mas o argumento não foi aceito pela Justiça.
Ambos responderão por uma série de crimes, incluindo homicídio premeditado, homicídio qualificado, tortura, conspiração para tortura, agressão contra gestante com intenção de provocar aborto ou natimorto, sequestro e ocultação de cadáver.