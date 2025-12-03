Uma vigília de oração reuniu familiares e amigos de Taynara Souza Santos, de 31 anos, na noite desta terça-feira (2). Eles se mobilizaram em apoio à recuperação da jovem, que teve as pernas amputadas após ser atropelada e arrastada por aproximadamente um quilômetro na Marginal Tietê, no último sábado (29).

A manifestação ocorreu em frente ao Hospital Municipal Vereador José Storopolli, na zona norte de São Paulo, onde Taynara permanece internada na UTI. A unidade informou que ela passou pela terceira cirurgia nesta terça-feira e segue em estado estável, porém sob observação.