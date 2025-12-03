Uma vigília de oração reuniu familiares e amigos de Taynara Souza Santos, de 31 anos, na noite desta terça-feira (2). Eles se mobilizaram em apoio à recuperação da jovem, que teve as pernas amputadas após ser atropelada e arrastada por aproximadamente um quilômetro na Marginal Tietê, no último sábado (29).
A manifestação ocorreu em frente ao Hospital Municipal Vereador José Storopolli, na zona norte de São Paulo, onde Taynara permanece internada na UTI. A unidade informou que ela passou pela terceira cirurgia nesta terça-feira e segue em estado estável, porém sob observação.
O grupo organizou uma corrente de oração e divulgou um convite pedindo união e força pela recuperação da vítima. Na mensagem, ressaltaram a importância da fé e do apoio coletivo: “Estaremos reunidos para elevar nossos pensamentos, nossas forças e nossa fé, pedindo cura, proteção e descanso ao coração de todos que amam e cuidam dela.”
A vigília começou às 19h, em frente ao hospital localizado na Rua Francisco Fanganiello, no Parque Novo Mundo. O ato emocionou quem passava pelo local e reforçou o pedido de justiça feito pela família.
Taynara foi socorrida em estado grave após ser arrastada pelo veículo. Ela sofreu ferimentos profundos no rosto e na parte inferior do corpo, precisou ser entubada e recebeu transfusão de sangue devido à grande perda.
O caso ganhou grande repercussão nas redes sociais após a divulgação das imagens do atropelamento. Segundo a investigação, a vítima havia deixado um bar por volta das 6h, acompanhada de um homem. Minutos depois, câmeras registraram o momento em que ela é atingida e arrastada por um carro na Marginal Tietê.
O motorista Douglas Alves da Silva, de 26 anos, foi preso no domingo (30). De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, ele responderá por tentativa de feminicídio, já que a Polícia Civil aponta intenção de atingir e matar a vítima.