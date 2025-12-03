03 de dezembro de 2025
TRAGÉDIA

Levi, 4 anos, tem morte cerebral após ser atropelado

Por Da Redação | Umuarama (PR)
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Levi, 4 anos, tem morte cerebral após ser atropelado
Levi, 4 anos, tem morte cerebral após ser atropelado

Levi Bueno Soares da Costa, de quatro anos, teve a morte cerebral confirmada na noite desta terça-feira (2), após 11 dias internado em estado gravíssimo. A família aguardava a atualização médica desde o fim da tarde, quando exames finais foram concluídos.

A confirmação foi feita pela equipe do Hospital Cemil, onde o menino estava internado na UTI desde o atropelamento registrado em Umuarama, no Noroeste do Paraná. Ainda não há informações sobre velório e sepultamento.

Segundo relato de familiares, Levi foi atropelado no dia 22 de novembro, enquanto brincava na rua com amigos. A tia da criança, Amanda Bueno, informou que todos os protocolos foram realizados para confirmação do óbito.

O acidente ocorreu na Rua Ayrton Senna, no Parque Tarumã. O menino foi atingido por uma motocicleta conduzida por um jovem. O piloto e o passageiro tiveram apenas escoriações leves.

A família contou que Levi seguia para a casa de um amigo no momento em que foi atingido. Ele sofreu múltiplas fraturas e uma grave lesão no tórax, que causou ruptura do estômago.

O Samu prestou os primeiros socorros e levou a vítima ao hospital, onde passou por cirurgia de emergência e permaneceu em coma induzido até a confirmação da morte cerebral.

