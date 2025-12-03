Levi Bueno Soares da Costa, de quatro anos, teve a morte cerebral confirmada na noite desta terça-feira (2), após 11 dias internado em estado gravíssimo. A família aguardava a atualização médica desde o fim da tarde, quando exames finais foram concluídos.

A confirmação foi feita pela equipe do Hospital Cemil, onde o menino estava internado na UTI desde o atropelamento registrado em Umuarama, no Noroeste do Paraná. Ainda não há informações sobre velório e sepultamento.