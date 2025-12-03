Amarelo piscante

A partir da meia-noite da próxima sexta-feira (5), a Prefeitura de Taubaté ampliará o sistema 'amarelo intermitente' para a região central. Os semáforos passarão a operar em amarelo piscante, da 0h às 5h.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Teste

"O sistema foi testado, em projeto piloto, em alguns equipamentos semafóricos na região do bairro Independência, com o objetivo de prevenir ocorrências relacionadas à segurança pública. Após avaliação positiva da Semob [Secretaria de Mobilidade Urbana], o sistema também será implementado no Centro", afirmou a Prefeitura.