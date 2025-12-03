Amarelo piscante
A partir da meia-noite da próxima sexta-feira (5), a Prefeitura de Taubaté ampliará o sistema 'amarelo intermitente' para a região central. Os semáforos passarão a operar em amarelo piscante, da 0h às 5h.
Teste
"O sistema foi testado, em projeto piloto, em alguns equipamentos semafóricos na região do bairro Independência, com o objetivo de prevenir ocorrências relacionadas à segurança pública. Após avaliação positiva da Semob [Secretaria de Mobilidade Urbana], o sistema também será implementado no Centro", afirmou a Prefeitura.
Funcionamento
"Durante a madrugada, os veículos que trafegam pela região poderão, com cautela e atenção, avançar os semáforos sem terem que aguardar o tempo entre o vermelho e o verde. O motorista deve reduzir a velocidade e avaliar se pode prosseguir, já que não há, nestes casos, preferência de nenhum dos condutores nos cruzamentos. A orientação é dar preferência ao motorista que já trafega pela via principal, como em um cruzamento em que não há sinalização", explicou a Prefeitura.
Confira os cruzamentos da região central que passarão a aperar em amarelo intermitente nas madrugadas
- Avenida Tiradentes (cruzamentos com as ruas Benjamin Constant, Nanci Guisard Kehier, Silva Jardim e Dr. Emílio Winther);
- Rua Emílio Winther (cruzamento com a rua Professor Moreira);
- Praça Santa Terezinha (cruzamento com a Rua Dr. Pedro Costa);
- Rua Voluntário Penna Ramos (cruzamentos com as avenidas Juscelino Kubistchek de Oliveira e Marechal Arthur da Costa e Silva e rua Emílio Winther);
- Rua Professor Moreira (cruzamento com a avenida Marechal Arthur da Costa e Silva);
- Rua Floriano Peixoto (cruzamento com a rua Dr. Jorge Winther);
- Rua Armando Salles de Oliveira (cruzamentos com as ruas Silva Jardim, Expedicionário Ernesto Pereira e Praça Félix Guisard);
- Rua dos Operários (cruzamento com rua Silva Jardim);
- Rua 4 de Março (cruzamento com rua Francisco de Barros);
- Praça Oito de Maio (cruzamentos com as ruas Cel. Gomes Nogueira e 4 de Março);
- Rua Barão da Pedra Negra (cruzamentos com a rua Francisco de Barros, Praça Dr. Monteiro e rua Dr. Emílio Winther);
- Rua Eng. Fernando de Mattos (cruzamento com a rua Cel. Marcondes de Mattos);
- Rua Sacramento (cruzamento com a rua Anízio Ortiz Monteiro);
- Rua Agostinho Danelli (cruzamento com a rua 4 de Março);
- Rua Dino Bueno (cruzamento com a Praça Dr. Barbosa de Oliveira);
- Rua Dr. Gastão Câmara Leal (cruzamento com a Praça Monsenhor Silva Barros);
- Avenida Juca Esteves (cruzamentos com a Travessa do Rafael e rua Mariano Moreira);
- Rua Mariano Moreira (cruzamento com a rua José Pedro da Cunha);
- Rua do Café (cruzamento com a rua São José);
- Avenida Bandeirantes (cruzamento com a rua do Café);
- Avenida Marechal Deodoro da Fonseca (cruzamento com a Praça Cel. Vitoriano);
- Avenida Granadeiro Guimarães (cruzamento com a ruas Capitão Cirilo Lobato, Coronel Augusto Monteiro, Urbano Figueira, Jacques Félix, Dona Chiqueinha de Mattos e Conselheiro Moreira de Barros);
- Avenida 9 de Julho (cruzamentos com as ruas Barão da Pedra Negra e 4 de Março e Praça Félix Guisard);
- Rua Newton Câmara Leal Barros (cruzamento com a rua Mariano Moreira);
- Rua Silva Barros (cruzamentos com a rua Mariano Moreira e Praça Dr. Paula de Toledo);
- Rua Dr. Jorge Winther (cruzamentos com as ruas São José, Cel. Marcondes de Mattos e Cel. Gomes Nogueira);
- Rua Marquês do Herval (cruzamentos com a rua Gastão Câmara Leal, Travessa do Rafael, rua Cônego Almeida, Jacques Félix, Bispo Rodovalho e Praça Dom Epaminondas);
- Rua Pedro Costa (cruzamentos com as ruas São José, Cel. Marcondes de Mattos e Cel. Gomes Nogueira);
- Rua Visconde do Rio Branco (cruzamentos com as ruas Anízio Ortiz Monteiro, Carneiro de Souza, Bispo Rodovalho, Jacques Félix e Gastão Câmara Leal);
- Rua Duque de Caxias (cruzamentos com as ruas Cônego Almeida, Jacques Félix e Dr. Gastão Câmara Leal);
- Rua Dr. Gastão Câmara Leal (cruzamento com a rua Capitão Cirilo Lobato);
- Rua Dr. Souza Alves (cruzamentos com as ruas Capitão Cirilo Lobato, Cel. Augusto Monteiro, Jacques Félix, Dona Chiquinha de Mattos, Carneiro de Souza e Anízio Ortiz Monteiro);
- XV de Novembro (cruzamentos com as ruas Anízio Ortiz Monteiro, Conselheiro Moreira de Barros, Dona Chiquinha de Mattos, Jacques Félix, Cel. Augusto Monteiro e Capitão Cirilo Lobato).