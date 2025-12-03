Transparência

A Câmara de São José dos Campos arquivou o projeto que visava ampliar a transparência sobre a remuneração de servidores das entidades da administração pública direta e indireta do município.

Comissões

O projeto foi arquivado após receber parecer contrários das comissões de Justiça, Redação e Direitos Humanos e de Economia, Finanças e Orçamento, que são dominadas por vereadores aliados ao prefeito Anderson Farias (PSD).