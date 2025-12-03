03 de dezembro de 2025
SALVAMENTO

Turista passa mal em trilha e é resgatada pelos Bombeiros

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Corpo de Bombeiros

Uma turista de 75 anos, natural de Rio Claro, precisou ser resgatada na manhã desta quarta-feira (3) após passar mal durante uma caminhada na trilha que leva à praia do Flamenguinho, em Ubatuba. O caso ocorreu por volta das 11h10.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a idosa apresentou um quadro de síncope, possivelmente provocado por hipoglicemia, enquanto percorria o trajeto. A equipe foi acionada e realizou o acesso pela trilha, utilizando a maca Sked para realizar o resgate com segurança.

Agentes da Defesa Civil, que estavam próximos ao local, deram apoio à operação dos Bombeiros.

Após ser retirada da trilha, a vítima foi encaminhada aos cuidados da equipe do SAMU, que a levou para a UPA da Maranduba, onde recebeu atendimento médico.

