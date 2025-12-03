Uma turista de 75 anos, natural de Rio Claro, precisou ser resgatada na manhã desta quarta-feira (3) após passar mal durante uma caminhada na trilha que leva à praia do Flamenguinho, em Ubatuba. O caso ocorreu por volta das 11h10.



Segundo o Corpo de Bombeiros, a idosa apresentou um quadro de síncope, possivelmente provocado por hipoglicemia, enquanto percorria o trajeto. A equipe foi acionada e realizou o acesso pela trilha, utilizando a maca Sked para realizar o resgate com segurança.