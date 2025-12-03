O prefeito de Taubaté, Sérgio Victor (Novo), sancionou a lei que cria a taxa de lixo no município. A norma, de autoria do próprio prefeito, foi publicada no diário oficial nessa quarta-feira (3). A taxa será cobrada a partir de 2026, e poderá ser paga em 12 parcelas mensais ou cota única.

A taxa de lixo terá o valor escalonado nos próximos três anos. Em 2026, será de R$ 1,20 por metro quadrado para residências, de R$ 2 o metro para comércios e de R$ 7 o metro para indústrias.