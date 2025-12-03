O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) confirmou e ampliou a condenação de um médico da rede pública de Caraguatatuba acusado de receber salário da prefeitura por cerca de sete anos sem comparecer ao trabalho.

A decisão, em segunda instância, atendeu a recurso do Ministério Público de São Paulo (MPSP), que apontou fraude e prejuízo significativo aos cofres municipais.