O prefeito de Taubaté, Sérgio Victor (Novo), sancionou a lei que faz a revisão da planta genérica de valores imobiliários. A norma, de autoria do próprio prefeito, foi publicada no diário oficial nessa quarta-feira (3) e resultará em um aumento de até 1.382% no IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo a Prefeitura, o percentual máximo de aumento no IPTU, de 1.382%, incindirá sobre um imóvel no Cataguá, que "na base dados constava como terreno, mas que, atualmente, tem um casa construída".