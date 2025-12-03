A esteticista Regina Filomena Crasovich Rachid, presa após ficar foragida e condenada pela morte do carpinteiro e músico norte-americano Raymond James Merrill, obteve na Justiça a progressão para o regime aberto e deixou a prisão. O crime ocorreu em 2006, em São José dos Campos.

Regina foi condenada em 2021 a 33 anos de prisão em regime fechado por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. A defesa recorreu, e o TJ-SP reduziu a pena para 20 anos.