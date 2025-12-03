O Flamengo foi tetracampeão da Conmebol Libertadores em cima do Palmeiras, vencendo por 1 a 0, mas em Cachoeira Paulista perdeu de 7 a 4.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Esse foi o placar da rejeição, na Câmara Municipal de Cachoeira Paulista, para uma moção que propunha congratular o Flamengo pela conquista do tetracampeonato da Libertadores, em 29 de novembro de 2025.
Quatro vereadores votaram a favor e sete contra. Em razão de não haver quórum suficiente, a homenagem foi oficialmente negada. A votação aconteceu nessa terça-feira (2), quatro dias depois da final da Libertadores.
A moção nº 152/2025 é de autoria do vereador Leonardo Guimarães Pereira da Silva, conhecido por Léo Fênix (PL).
Em sua justificativa, o vereador alegou que o Flamengo se tornou “o primeiro clube brasileiro a alcançar quatro títulos da Libertadores, isolando-se como o maior vencedor nacional da competição”.
Ressaltou ainda a campanha da equipe, com o “brilho, a entrega e o espírito de superação demonstrados pelo elenco, comissão técnica, diretoria e toda a nação rubro-negra ao longo da campanha”.
O Flamengo venceu o Palmeiras no Estádio Monumental de Lima, no Peru, com gol de cabeça marcado pelo zagueiro Danilo. O clube se tornou o único brasileiro a conquistar quatro edições da Libertadores: 1981, 2019, 2022 e 2025.
A votação na câmara foi nominal, com 13 parlamentares presentes. Votaram a favor da moção os vereadores Ademir Lima, Carlinhos do Gesso, o autor Léo Fênix e Márcio Pita. Votaram contra os vereadores Agenor do Todico, Michel do Xandão, Sérgio Lopes, Thallys Rodrigues, Tia Dani, Wellington Silva e Zé Rui Mendonça. A vereadora Thálitha Barboza não registrou voto. O presidente da câmara, Felipe Piscina, não votou, conforme o regimento interno.