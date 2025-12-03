O Flamengo foi tetracampeão da Conmebol Libertadores em cima do Palmeiras, vencendo por 1 a 0, mas em Cachoeira Paulista perdeu de 7 a 4.

Esse foi o placar da rejeição, na Câmara Municipal de Cachoeira Paulista, para uma moção que propunha congratular o Flamengo pela conquista do tetracampeonato da Libertadores, em 29 de novembro de 2025.