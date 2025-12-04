A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) publicou uma ação fiscal determinando a apreensão e a proibição de três suplementos alimentares contendo o ingrediente ora-pró-nobis, que estavam sendo comercializados de forma irregular no país. A medida visa proteger a saúde pública, visto que os produtos não possuem registro, notificação ou cadastro obrigatório junto ao órgão regulador.

Os suplementos Prosatril e Erenobis, fabricados pela empresa Ms Comércio de Produtos Naturais Ltda., tiveram a comercialização, distribuição, fabricação, importação, divulgação e consumo proibidos. Além da falta de registro, o produto Erenobis foi alvo da ação por utilizar a planta Pereskia aculeata (ora-pro-nóbis) como ingrediente, algo que já está vetado pela Anvisa desde abril deste ano devido à ausência de comprovação de eficácia e segurança para uso em suplementos alimentares.

