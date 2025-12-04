Um estudo abrangente revelou que cerca de 547 mil brasileiros adultos vivem com esquizofrenia, o que representa 0,34% da população adulta do país e comprovou que fatores de vulnerabilidade social estão diretamente ligados ao comprometimento do diagnóstico e tratamento.Os pesquisadores alertam, ainda, que o número real de pessoas com esquizofrenia pode ser maior, pois o estudo não incluiu grupos de maior risco, como a população em situação de rua ou institucionalizada.

A pesquisa, intitulada “A prevalência da Esquizofrenia no Brasil: Vulnerabilidade Social como Consideração Fundamental para o Cuidado e Políticas Públicas”, publicada na Revista Brasileira de Psiquiatria, analisou os dados mais recentes da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS 2019) e revelou associação entre o transtorno e a vulnerabilidade social e econômica no país.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp