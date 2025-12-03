Um homem foi espancado após suspeita de furto em São José dos Campos. Ele ainda foi atacado por um cão da raça pitbull na noite dessa terça-feira (2), na Avenida dos Evangélicos, no bairro Campo dos Alemães, na região sul da cidade. A vítima, que não foi identificada, sofreu lesões graves e foi levada ao Hospital Municipal de São José, na Vila Industrial.

De acordo com boletim de ocorrência, populares agrediram o homem porque acreditavam que ele teria invadido uma residência para praticar furto no bairro da zona sul. Quando a Polícia Militar chegou, a vítima estava caída na rua, desacordada, com lesões por todo o corpo e suspeita de fratura exposta no braço direito.