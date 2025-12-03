Um homem foi espancado após suspeita de furto em São José dos Campos. Ele ainda foi atacado por um cão da raça pitbull na noite dessa terça-feira (2), na Avenida dos Evangélicos, no bairro Campo dos Alemães, na região sul da cidade. A vítima, que não foi identificada, sofreu lesões graves e foi levada ao Hospital Municipal de São José, na Vila Industrial.
De acordo com boletim de ocorrência, populares agrediram o homem porque acreditavam que ele teria invadido uma residência para praticar furto no bairro da zona sul. Quando a Polícia Militar chegou, a vítima estava caída na rua, desacordada, com lesões por todo o corpo e suspeita de fratura exposta no braço direito.
O boletim de ocorrência registra que o caso aconteceu por volta das 19h30, na Avenida dos Evangélicos, uma das principais vias do Campo dos Alemães. Policiais militares foram acionados via Copom para atender a ocorrência de agressão em via pública.
No local, havia apenas a vítima e o solicitante, que é funcionário de um PEV (Ponto de Entrega Voluntária) da Prefeitura de São José. O homem estava caído no chão, com diversos ferimentos, inclusive na nuca, e com o braço direito aparentemente fraturado e deslocado.
Inicialmente, ele estava desacordado. Depois, recobrou a consciência, mas permanecia desorientado, sem conseguir dizer o próprio nome ou apresentar documento.
Segundo o funcionário do PEV, populares teriam cercado e espancado o homem após suspeitarem que ele tivesse invadido uma casa para furtar. Ainda de acordo com o relato, durante a confusão um cão da raça pitbull também atacou a vítima.
O Samu foi acionado e levou o homem ao Hospital Municipal. Informações preliminares da equipe médica indicaram que ele não corria risco imediato de morte, mas apresentava ferimentos graves, inclusive suspeita de fratura exposta no braço.
Até o fechamento do boletim de ocorrência, a vítima não havia sido identificada. O registro policial aponta apenas que se trata de homem branco, adulto, sem documentos no momento do atendimento.
O boletim foi lavrado como lesão corporal de autoria desconhecida e encaminhado à delegacia de área, que ficará responsável por ouvir o funcionário do PEV, moradores da região, a equipe médica e tentar localizar imagens de câmeras de segurança que possam mostrar o espancamento e o ataque do cachorro.