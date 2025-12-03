03 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

VIOLÊNCIA

Homem é espancado e atacado por cão após suspeita de furto em SJC

Por Jesse Nascimento | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
Reprodução
Caso aconteceu em uma das principais vias do Campo dos Alemães
Caso aconteceu em uma das principais vias do Campo dos Alemães

Um homem foi espancado após suspeita de furto em São José dos Campos. Ele ainda foi atacado por um cão da raça pitbull na noite dessa terça-feira (2), na Avenida dos Evangélicos, no bairro Campo dos Alemães, na região sul da cidade. A vítima, que não foi identificada, sofreu lesões graves e foi levada ao Hospital Municipal de São José, na Vila Industrial.

De acordo com boletim de ocorrência, populares agrediram o homem porque acreditavam que ele teria invadido uma residência para praticar furto no bairro da zona sul. Quando a Polícia Militar chegou, a vítima estava caída na rua, desacordada, com lesões por todo o corpo e suspeita de fratura exposta no braço direito.

O boletim de ocorrência registra que o caso aconteceu por volta das 19h30, na Avenida dos Evangélicos, uma das principais vias do Campo dos Alemães. Policiais militares foram acionados via Copom para atender a ocorrência de agressão em via pública.

No local, havia apenas a vítima e o solicitante, que é funcionário de um PEV (Ponto de Entrega Voluntária) da Prefeitura de São José. O homem estava caído no chão, com diversos ferimentos, inclusive na nuca, e com o braço direito aparentemente fraturado e deslocado.

Inicialmente, ele estava desacordado. Depois, recobrou a consciência, mas permanecia desorientado, sem conseguir dizer o próprio nome ou apresentar documento.

Segundo o funcionário do PEV, populares teriam cercado e espancado o homem após suspeitarem que ele tivesse invadido uma casa para furtar. Ainda de acordo com o relato, durante a confusão um cão da raça pitbull também atacou a vítima.

O Samu foi acionado e levou o homem ao Hospital Municipal. Informações preliminares da equipe médica indicaram que ele não corria risco imediato de morte, mas apresentava ferimentos graves, inclusive suspeita de fratura exposta no braço.

Até o fechamento do boletim de ocorrência, a vítima não havia sido identificada. O registro policial aponta apenas que se trata de homem branco, adulto, sem documentos no momento do atendimento.

O boletim foi lavrado como lesão corporal de autoria desconhecida e encaminhado à delegacia de área, que ficará responsável por ouvir o funcionário do PEV, moradores da região, a equipe médica e tentar localizar imagens de câmeras de segurança que possam mostrar o espancamento e o ataque do cachorro.

