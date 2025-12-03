Um jovem de 23 anos foi assassinado a tiros dentro de casa na tarde desta terça-feira (2), na rua Augusto Barbério, no bairro Água Quente, em Taubaté. A vítima foi atingida na cabeça e no peito e morreu ainda no local, segundo o boletim de ocorrência.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A Polícia Militar foi acionada por volta das 16h30 para atender a ocorrência. Quando chegaram ao imóvel, equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) já haviam constatado o óbito. O jovem estava caído dentro de casa, com ferimentos provocados por disparos de arma de fogo.