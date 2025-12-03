Um jovem de 23 anos foi assassinado a tiros dentro de casa na tarde desta terça-feira (2), na rua Augusto Barbério, no bairro Água Quente, em Taubaté. A vítima foi atingida na cabeça e no peito e morreu ainda no local, segundo o boletim de ocorrência.
A Polícia Militar foi acionada por volta das 16h30 para atender a ocorrência. Quando chegaram ao imóvel, equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) já haviam constatado o óbito. O jovem estava caído dentro de casa, com ferimentos provocados por disparos de arma de fogo.
O local apresentava várias marcas de tiros nas paredes e até na geladeira. Duas ogivas deflagradas foram encontradas na garagem, indicando que vários disparos foram feitos contra a vítima.
Investigação em andamento
O caso foi registrado como homicídio consumado e será investigado pela Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) de Taubaté.
Peritos do Instituto de Criminalística estiveram na residência para realizar os exames de perícia. A equipe de Homicídios também participou das primeiras diligências.
No momento da chegada da Polícia Civil, apenas a irmã do jovem estava no imóvel. Abalada, ela contou que dois homens em uma motocicleta Honda CG azul, com paralamas vermelhos, pararam em frente à casa e atiraram diversas vezes, fugindo logo em seguida.
Por estar em forte estado emocional, ela será ouvida formalmente em outro momento.
Até agora, a polícia ainda não tem suspeitos identificados nem pistas sobre a motivação do crime.
Busca por imagens e testemunhas
A investigação deve analisar câmeras de segurança da rua e de vias próximas, além de ouvir vizinhos e outros familiares para identificar possíveis ameaças, desavenças recentes ou qualquer pista que ajude a esclarecer o homicídio.
O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Taubaté para exame necroscópico, que vai detalhar oficialmente a causa da morte.