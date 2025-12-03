Moradora do Vale do Paraíba e muito querida pela comunidade, Vivian dos Santos, 44 anos, morreu nesta quarta-feira (3). A causa da morte não foi divulgada.

Nascida em 8 de abril de 1981, o corpo de Vivian foi velado no Memorial do Vale, na rodovia Geraldo Scavone, no Jardim Califórnia, em Jacareí.