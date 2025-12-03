Moradora do Vale do Paraíba e muito querida pela comunidade, Vivian dos Santos, 44 anos, morreu nesta quarta-feira (3). A causa da morte não foi divulgada.
Nascida em 8 de abril de 1981, o corpo de Vivian foi velado no Memorial do Vale, na rodovia Geraldo Scavone, no Jardim Califórnia, em Jacareí.
A cerimônia de despedida e o sepultamento serão realizados nesta quarta-feira (3), entre 10h e 14h. O corpo dela será enterrado no Cemitério Memorial do Vale.
Nas redes sociais, dezenas de mensagens lamentaram a partida de Vivian, que era carinhosamente chamada de Duda.
“Oh, Duda! Que dó! Meus sentimentos à família! Vizinha muito querida”, disse Fabiana Hebe. “Força para toda a família e os amigos. Deus dê o descanso para Vivian!”, afirmou Arminda Macedo.
Kelly Cris comentou: “Que tristeza, Dudinha. Meus sentimentos à família”.