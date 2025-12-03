03 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
DESPEDIDA

Adeus, Vivian dos Santos: moradora do Vale morre aos 44 anos

Por Da redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Vivian dos Santos tinha 44 anos
Vivian dos Santos tinha 44 anos

Moradora do Vale do Paraíba e muito querida pela comunidade, Vivian dos Santos, 44 anos, morreu nesta quarta-feira (3). A causa da morte não foi divulgada.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Nascida em 8 de abril de 1981, o corpo de Vivian foi velado no Memorial do Vale, na rodovia Geraldo Scavone, no Jardim Califórnia, em Jacareí.

A cerimônia de despedida e o sepultamento serão realizados nesta quarta-feira (3), entre 10h e 14h. O corpo dela será enterrado no Cemitério Memorial do Vale.

Nas redes sociais, dezenas de mensagens lamentaram a partida de Vivian, que era carinhosamente chamada de Duda.

“Oh, Duda! Que dó! Meus sentimentos à família! Vizinha muito querida”, disse Fabiana Hebe. “Força para toda a família e os amigos. Deus dê o descanso para Vivian!”, afirmou Arminda Macedo.

Kelly Cris comentou: “Que tristeza, Dudinha. Meus sentimentos à família”.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários