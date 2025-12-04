A Sefaz-SP (Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo) confirmou a publicação do aguardado edital para o concurso de Auditor Fiscal da Receita Estadual. As inscrições já estão abertas e podem ser efetivadas até 9 de janeiro de 2026.
Vagas, Remuneração e Requisitos
O certame oferece 200 vagas para profissionais com nível superior completo em qualquer área de conhecimento reconhecida pelo Ministério da Educação. A remuneração inicial para a carreira é de R$ 21.177,10.
As vagas estão distribuídas em duas áreas de conhecimento:
- Gestão Tributária: 150 vagas
- Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC): 50 vagas
Inscrições e Provas
O processo de inscrição deve ser feito exclusivamente pela internet no site da banca organizadora, a Fundação Carlos Chagas, por meio do endereço eletrônico www.concursosfcc.com.br. A taxa de inscrição é de R$ 170.
As provas objetivas estão previstas para o final de fevereiro e início de março de 2026, conforme o cronograma:
- Prova Objetiva (P1 – Conhecimentos Gerais): Dia 28/02/2026 (sábado), período da tarde.
- Prova Objetiva (P2 – Conhecimentos Básicos): Dia 01/03/2026 (domingo), período da manhã.
- Prova Objetiva (P3 – Conhecimentos Específicos): Dia 01/03/2026 (domingo), período da tarde.
As provas serão aplicadas em 16 municípios no estado, incluindo São José dos Campos, facilitando a logística para os candidatos do Vale do Paraíba e Litoral Norte.
O concurso visa selecionar profissionais qualificados para atuar na fiscalização direta dos tributos estaduais, no combate à sonegação e na promoção da justiça fiscal.
Todas as informações detalhadas estão disponíveis no edital oficial, que pode ser consultado no portal do Diário Oficial do Estado de São Paulo (www.doe.sp.gov.br), no site da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br) e no portal oficial de Concursos do Governo Estadual (www.concursopublico.sp.gov.br/).