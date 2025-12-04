A Sefaz-SP (Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo) confirmou a publicação do aguardado edital para o concurso de Auditor Fiscal da Receita Estadual. As inscrições já estão abertas e podem ser efetivadas até 9 de janeiro de 2026.

Vagas, Remuneração e Requisitos

O certame oferece 200 vagas para profissionais com nível superior completo em qualquer área de conhecimento reconhecida pelo Ministério da Educação. A remuneração inicial para a carreira é de R$ 21.177,10.

