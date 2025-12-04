O Detran-SP (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo) divulgará em breve edital de concurso público para o preenchimento de 145 vagas de Agente de Trânsito no Estado de São Paulo. O cargo exige formação superior, CNH (Carteira Nacional de Habilitação) categoria B e conhecimentos de informática e tecnologia.

A função tem jornada de 40 horas semanais e envolve atividades como atendimento ao público, participação em provas práticas de direção, fiscalização de empresas credenciadas ao órgão de trânsito, além da colaboração na construção de políticas de segurança viária.

