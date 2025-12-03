A Polícia Civil indiciou, nesta segunda-feira (1º), um homem de 53 anos pelos crimes de tortura e cárcere privado após ele ser preso em flagrante por agredir brutalmente sua companheira, de 46 anos, no dia 23 de novembro, em Juiz de Fora (MG). O caso ganhou contornos ainda mais assustadores porque o agressor mordeu, arrancou e engoliu parte da boca da vítima.
De acordo com a polícia, o suspeito manteve a vítima presa dentro de casa, movido por ciúmes, e a submeteu a agressões físicas severas. As lesões foram tão graves que resultaram em mutilação permanente.
A delegada Alessandra Azalim explicou que a mulher sofreu violência extrema: “Essa vítima foi submetida a intenso sofrimento físico e mental, foi ameaçada, impedida de se defender e teve sua liberdade restringida”, afirmou.
Ela destacou ainda que a natureza da mutilação revela a desumanização do agressor: “Nenhuma mulher é propriedade de qualquer homem. Nenhum motivo, inclusive ciúmes, autoriza agressões.”
Casos de violência contra a mulher podem ser registrados presencialmente em delegacias ou pelos números 190, 197, 180 e 181, além da Delegacia Virtual.