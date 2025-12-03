A Polícia Civil indiciou, nesta segunda-feira (1º), um homem de 53 anos pelos crimes de tortura e cárcere privado após ele ser preso em flagrante por agredir brutalmente sua companheira, de 46 anos, no dia 23 de novembro, em Juiz de Fora (MG). O caso ganhou contornos ainda mais assustadores porque o agressor mordeu, arrancou e engoliu parte da boca da vítima.

De acordo com a polícia, o suspeito manteve a vítima presa dentro de casa, movido por ciúmes, e a submeteu a agressões físicas severas. As lesões foram tão graves que resultaram em mutilação permanente.