Três adolescentes da Fundação Casa tentaram matar um interno de 18 anos ao enforcá-lo com lençóis dentro de um dormitório em São José dos Campos. A tentativa de homicídio, ocorrida na noite do último domingo (30), mobilizou a polícia. O caso foi registrado como ato infracional análogo a homicídio tentado, por motivo fútil.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo o boletim de ocorrência, o ataque ocorreu por volta das 22h, após uma discussão considerada “banal” entre a vítima e três internos de 17 anos que dividiam o mesmo dormitório da unidade, localizada às margens da Rodovia dos Tamoios, na zona leste da cidade. O trio teria usado lençóis das camas para enforcar o jovem, que perdeu a consciência ainda dentro do quarto.
Ao recobrar os sentidos, o rapaz relatou ter sido novamente cercado pelos agressores, que o ameaçaram para que não denunciasse o caso à coordenação. O clima de intimidação fez com que a direção só fosse informada oficialmente no dia seguinte, após atendimento psicológico.
Hospital.
A psicóloga da unidade teria percebido marcas significativas no pescoço da vítima e o encaminhou ao ambulatório da Fundação Casa. De lá, ele foi levado à UPA Putim, onde aguardava transferência para o Hospital Municipal. A Polícia Civil requisitou exame no IML para detalhar as lesões provocadas pelo enforcamento.
De acordo com a Fundação Casa, relatos internos indicam que os adolescentes não teriam intenção de matar, mas de “punir” o colega por ele ter se recusado a participar de um tumulto planejado na unidade. Mesmo assim, pela gravidade da agressão, o caso foi enquadrado como tentativa de homicídio, além de ameaça.
A Delegacia da Infância e Juventude conduz a investigação e deve definir os próximos passos do inquérito nos próximos dias.
Histórico de violência
A unidade da Fundação Casa de São José já havia sido palco de outros episódios recentes. Em maio, uma briga durante atividade esportiva terminou em lesão corporal entre internos. Meses antes, uma professora acusou a diretora do centro socioeducativo de agressão no estacionamento da unidade.
Casos envolvendo jovens em conflito com a lei também tiveram destaque na cidade. Em novembro, um adolescente apreendido por furto no centro comercial Busca Busca foi encaminhado justamente para a mesma unidade.
A sucessão de episódios reacende o debate sobre a efetividade das medidas socioeducativas e as condições internas de centros de internação, especialmente no que diz respeito à segurança, acompanhamento psicológico e políticas de prevenção à violência.
O que diz a Fundação Casa
A Fundação Casa se manifestou por meio de nota, que segue abaixo.
"A direção da Fundação CASA adotou imediatamente todas as providências necessárias à apuração de uma ocorrência pontual registrada no último domingo (30) no CASA Tamoios, em São José dos Campos. Um adolescente relatou ter sido agredido por colegas e foi encaminhado prontamente para atendimento médico, realizou exames e foi liberado. Não houve briga generalizada nem qualquer situação de descontrole na unidade.
Além das medidas iniciais de verificação, a Fundação CASA acompanhará o caso e garantiu o suporte das equipes de Psicologia e Serviço Social aos adolescentes envolvidos. O Poder Judiciário e as famílias foram informados conforme os fluxos institucionais".