Três adolescentes da Fundação Casa tentaram matar um interno de 18 anos ao enforcá-lo com lençóis dentro de um dormitório em São José dos Campos. A tentativa de homicídio, ocorrida na noite do último domingo (30), mobilizou a polícia. O caso foi registrado como ato infracional análogo a homicídio tentado, por motivo fútil.

Segundo o boletim de ocorrência, o ataque ocorreu por volta das 22h, após uma discussão considerada “banal” entre a vítima e três internos de 17 anos que dividiam o mesmo dormitório da unidade, localizada às margens da Rodovia dos Tamoios, na zona leste da cidade. O trio teria usado lençóis das camas para enforcar o jovem, que perdeu a consciência ainda dentro do quarto.