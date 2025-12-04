A Prefeitura de Pindamonhangaba interditou e apreendeu equipamentos de uma borracharia no bairro Vila Suíça por diversas irregularidades. O estabelecimento funcionava sem autorização legal e usava de APP (Área Pública e de Preservação Permanente) para fins particulares.
O processo administrativo, com várias notificações, durou de abril a novembro de 2025 com deliberada omissão do proprietário em sanar as irregularidades.
Um relatório da Polícia Militar apontou o uso da calçada para produtos e a ocupação da área verde pela empresa. A fiscalização ambiental confirmou os fatos junto à Polícia Militar Ambiental, Cetesb e ao Ministério Público. A fiscalização de posturas identificou a falta de cadastro mobiliário e emitiu multas e prazos para correção.
Diante do não cumprimento das exigências, a Prefeitura instaurou processo, aplicou multas, interditou e, posteriormente, lacrou o local.
Contudo, as denúncias sobre a área de preservação continuaram na Ouvidoria. Isso exigiu a abertura de um inquérito policial por desobediência, além da apreensão final dos bens.