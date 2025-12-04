A Prefeitura de Pindamonhangaba interditou e apreendeu equipamentos de uma borracharia no bairro Vila Suíça por diversas irregularidades. O estabelecimento funcionava sem autorização legal e usava de APP (Área Pública e de Preservação Permanente) para fins particulares.

O processo administrativo, com várias notificações, durou de abril a novembro de 2025 com deliberada omissão do proprietário em sanar as irregularidades.

