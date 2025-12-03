Atos de vandalismo paralisaram a ETA (Estação de Tratamento de Água) da Sabesp em Pindamonhangaba na madrugada desta quarta-feira (3), deixando o município em alerta para possíveis intermitências no fornecimento de água. Houve tentativa de furto na área de captação de água bruta.
De acordo com a companhia, a ação criminosa causou danos a equipamentos essenciais para o funcionamento da unidade e, por isso, o sistema de tratamento está temporariamente paralisado.
Enquanto as equipes trabalham em manutenção emergencial, moradores de diferentes regiões da cidade podem perceber falta de água ou baixa pressão nas torneiras.
O episódio ocorreu na área de captação de água bruta, na madrugada. Criminosos invadiram as instalações, praticaram vandalismo e tentativa de furto, danificando estruturas e equipamentos necessários para captar e enviar água à estação de tratamento.
Por segurança operacional, a unidade precisou ser paralisada enquanto técnicos da Sabesp avaliam a extensão dos danos e executam reparos emergenciais considerados de prioridade máxima.
A companhia não detalhou, até o momento, quais componentes foram atingidos, mas informou que o objetivo é restabelecer o sistema o mais rápido possível.
Reserva.
Com o sistema de tratamento parado, a reserva existente nos reservatórios é que passa a sustentar o abastecimento. À medida que os níveis caem, aumenta o risco de intermitência, especialmente em áreas mais altas da cidade e em imóveis sem caixa-d’água adequada.
No comunicado, a empresa destaca que também é vítima desse tipo de crime. A ação criminosa compromete a prestação de um serviço essencial, prejudica diretamente a população e ainda pode gerar impactos ambientais, já que interfere no sistema de produção e distribuição de água tratada.
A ocorrência foi comunicada às autoridades competentes, que devem apurar autoria e circunstâncias do crime. A Sabesp pede apoio da população na denúncia de qualquer movimentação suspeita próxima a instalações de captação, reservatórios, adutoras ou estações de tratamento.
A orientação é que o morador nunca confronte suspeitos diretamente. Ao perceber qualquer movimentação estranha em áreas da Sabesp ou sinais de furto de cabos, bombas ou outros equipamentos, a população deve acionar os canais de denúncia: Polícia Militar – 190: para registrar a ocorrência em tempo real; Atendimento Sabesp – 0800 055 0195 (ligação gratuita); WhatsApp Sabesp – (11) 3388-8000 (somente mensagens de texto); ou Agência Virtual da Sabesp: disponível no site da companhia para registros de falta de água e outras ocorrências.
Denúncias ajudam a coibir novas ações e a reduzir o tempo de resposta em casos como este, em que vandalismo paralisa Estação de Tratamento de Água da Sabesp em Pindamonhangaba e afeta toda a cidade.