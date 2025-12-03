Atos de vandalismo paralisaram a ETA (Estação de Tratamento de Água) da Sabesp em Pindamonhangaba na madrugada desta quarta-feira (3), deixando o município em alerta para possíveis intermitências no fornecimento de água. Houve tentativa de furto na área de captação de água bruta.

De acordo com a companhia, a ação criminosa causou danos a equipamentos essenciais para o funcionamento da unidade e, por isso, o sistema de tratamento está temporariamente paralisado.