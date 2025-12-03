São José dos Campos recebeu, nesta quarta-feira (3), os certificados referentes a um conjunto de normas internacionais de gestão urbana, incluindo a inédita ISO 37125. A cerimônia de entrega foi realizada pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) no PIT (Parque de Inovação Tecnológica) de São José, durante o Seminário Internacional de Boas Práticas em Gestão Pública.
É a primeira vez que a certificação ISO 37125 é outorgada a uma cidade em todo o mundo, e foi baseada em rigorosos padrões ESG (Ambientais, Sociais e de Governança).
O feito, já destacado na COP 30, atestou o desempenho do município em 133 indicadores mediante a transparência e excelência na gestão de cada um deles. A conquista se soma às recertificações platina mantidas em 2025 nas normas ISO 37120, ISO 37122 e ISO 37123, que conferem a São José dos Campos o título de “cidade inteligente, sustentável e resiliente”.
Em 2022, a cidade foi certificada com as normas ABT ISO 37120, 37122, 37123. Em 2023 e 2024, recebeu a recertificação e em 2025 a recertificação no nível mais elevado, tendo também alcançado a ISO 37125 já no nível platina, o máximo.
As certificações são evidenciadas por ações como a implantação de hortas urbanas, o monitoramento da qualidade do ar, a implantação da frota elétrica para a Guarda Civil Municipal, a extensão da malha cicloviária, a eletrificação da frota de transporte público e outras ações nas áreas de educação, segurança, saúde e governança de forma geral.
A adoção das metodologias de normas técnicas da ISO e ABNT incentiva a melhoria da qualidade de vida e dos serviços públicos e favorecem a transparência, de forma a atrair investimentos e recursos externos que se revertem em melhorias para a população.
Mario William Esper, presidente do Conselho Deliberativo da ABNT, fez a entrega dos certificados, ressaltando que "a cidade atende três das mais rigorosas normas, todas no nível máximo, o que não é trivial".
Ele ainda ressaltou que "uma cidade inteligente não é apenas a cidade que usa tecnologias, mas a que usa os dados de tecnologia moderna para fornecer melhores serviços".
Em complemento, Esper afirmou que uma nova norma voltada à gestão pública será lançada em breve e convidou o prefeito de São José, Anderson Farias (PSD), representando a cidade para servir como exemplo de boas práticas durante o evento de lançamento.
Para OVALE, Esper compartilhou a importância das recertificações: “Pela terceira vez, terceiro ano consecutivo que São José mantém essa certificação de cidade inteligente e também de cidade resiliente. Qual é a diferença? A cidade resiliente é a norma que diz que a cidade que está preparada, um dos indicadores principais que eu considero, é que São José está preparada para eventuais eventos adversos como desastre natural, economia, social. Então, São José está preparada para enfrentar uma situação que pode surgir nesse contexto. Essa é a cidade resiliente."
Anderson disse que vê as certificações não como prêmio, mas como responsabilidade: "Essa é uma conquista da cidade, eu não faço isso sozinho, tenho um grupo de colaboradores, mas também nos coloca com muita responsabilidade para que a gente continue avançando com políticas públicas inovadoras, usar da tecnologia para poder facilitar a vida do cidadão. Tudo o que nós fazemos é para melhorar a vida do cidadão", afirmou.