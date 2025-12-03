São José dos Campos recebeu, nesta quarta-feira (3), os certificados referentes a um conjunto de normas internacionais de gestão urbana, incluindo a inédita ISO 37125. A cerimônia de entrega foi realizada pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) no PIT (Parque de Inovação Tecnológica) de São José, durante o Seminário Internacional de Boas Práticas em Gestão Pública.

É a primeira vez que a certificação ISO 37125 é outorgada a uma cidade em todo o mundo, e foi baseada em rigorosos padrões ESG (Ambientais, Sociais e de Governança).