O pedreiro Roberto Ipolito Pereira, 63 anos, está desaparecido desde a última segunda-feira (1º), no final da tarde, e a família pede ajuda para localizá-lo.
O caso mobiliza parentes, amigos e pessoas que conhecem Roberto, que é surdo e mudo e se perdeu após pegar um trem para a cidade de Suzano, na Grande São Paulo.
Ele é morador de Guaianases, no extremo leste da capital paulista, e sumiu após ir de trem até Suzano fazer um serviço na casa de um familiar. Desde então, ele não foi mais localizado.
“A família está desesperada e tentando de todas as maneiras encontrá-lo. Já procuramos a polícia, a prefeitura, a CPTM e o serviço social, mas até agora não o encontramos”, disse a sobrinha Amanda Hipólito.
Ela conta que familiares procuraram Roberto em hospitais, albergues e serviços sociais de cidades próximas da Grande São Paulo, mas sem sucesso. Eles também procuraram um advogado para tentar obter as câmeras da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos).
Antes de desaparecer, Roberto usava calça, camiseta, chinelo e segurava uma sacola. Ele também estava sem os documentos e o celular.
“Pedimos toda a ajuda possível de quem possa tê-lo visto que entre em contato com a família”, disse Amanda. Ela pode ser contatada por meio do telefone (11) 99932-5178.