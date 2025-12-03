O pedreiro Roberto Ipolito Pereira, 63 anos, está desaparecido desde a última segunda-feira (1º), no final da tarde, e a família pede ajuda para localizá-lo.

O caso mobiliza parentes, amigos e pessoas que conhecem Roberto, que é surdo e mudo e se perdeu após pegar um trem para a cidade de Suzano, na Grande São Paulo.