Quatro casos de estupro de vulnerável foram registrados em apenas um dia em São José dos Campos. A terça-feira (2) foi marcada por uma sequência de denúncias graves envolvendo crianças e adolescentes em diferentes bairros da cidade. Casos envolvem familiares e pessoas próximas às vítimas.
A triste coincidência marcou o plantão policial. Em um intervalo de poucas horas, quatro boletins de ocorrência distintos foram registrados relatando crimes de estupro de vulnerável e violência doméstica contra crianças e adolescentes.
Os casos ocorreram nas regiões sul, leste e central da cidade e chocam pelos detalhes de crueldade e pela proximidade dos autores com as vítimass.
Pesadelo no Jardim Oriente.
O caso mais grave relatado envolve uma adolescente de 13 anos, moradora do Jardim Oriente. A mãe da vítima compareceu à DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) relatando que a filha vinha sofrendo abusos continuados desde agosto de 2025.
Segundo o registro, o autor do crime, um homem de 27 anos que frequentava a residência, teria iniciado os abusos após declarar “amar” a vítima. A adolescente relatou ter sido estuprada mais de 10 vezes, sofrendo conjunção carnal e atos libidinosos forçados, inclusive sob ameaça e uso de força física.
A vítima narrou ainda requintes de crueldade, sendo obrigada a realizar atos sexuais. A polícia requisitou exame sexológico e a mãe manifestou desejo de medida protetiva.
Flagrante no Jardim Morumbi.
No Jardim Morumbi, um menino de 8 anos foi vítima de abuso dentro da própria família. O pai da criança flagrou o momento em que o marido da bisavó do menino, um idoso de 67 anos, apalpava as partes íntimas da criança.
O crime ocorreu no dia 21 de novembro, mas foi registrado nesta terça-feira (2). Segundo o relato do pai à polícia, ao entrar no quarto, ele presenciou o idoso tocando a criança e dizendo frases obscenas. O caso também foi encaminhado para a DDM e foi solicitado exame de corpo de delito.
Outro caso alarmante foi registrado na Diju (Delegacia da Infância e Juventude), envolvendo uma menina de apenas 4 anos, moradora do Jardim São José. A mãe percebeu lesões na região genital da filha durante o banho, na tarde de segunda-feira (3).
Ao levar a criança ao pronto-socorro da Vila Industrial, uma médica ginecologista confirmou o rompimento do hímen e lesões na região. A criança, que reside com o pai, já havia sido vítima de suposto abuso anterior por parte de um primo de 12 anos. O Conselho Tutelar foi acionado ainda no hospital para acompanhar o caso.
Abuso paterno no Jardim Mariana.
No Jardim Mariana 1, uma adolescente de 15 anos denunciou o próprio pai, de 35 anos. A jovem relatou à mãe, via áudios, que o pai a fazia dormir na mesma cama que ele e, durante a noite, passava a mão em suas partes íntimas e nádegas enquanto fingia estar dormindo.
A mãe, que havia saído de casa recentemente, apresentou as gravações à polícia. Além do abuso sexual, há relatos de violência psicológica e agressividade verbal do autor contra a adolescente e seu irmão, uma criança com necessidades especiais.
Não houve flagrante, mas a mãe solicitou medida protetiva de urgência para afastar o pai dos filhos.
Todos os casos seguem sob investigação da Polícia Civil de São José dos Campos. A concentração de ocorrências em um único dia reforça a importância da denúncia e da atenção redobrada dos responsáveis quanto a mudanças de comportamento em crianças e adolescentes.