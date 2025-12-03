Quatro casos de estupro de vulnerável foram registrados em apenas um dia em São José dos Campos. A terça-feira (2) foi marcada por uma sequência de denúncias graves envolvendo crianças e adolescentes em diferentes bairros da cidade. Casos envolvem familiares e pessoas próximas às vítimas.

A triste coincidência marcou o plantão policial. Em um intervalo de poucas horas, quatro boletins de ocorrência distintos foram registrados relatando crimes de estupro de vulnerável e violência doméstica contra crianças e adolescentes.