O preço da cesta básica subiu no Vale do Paraíba após sete meses de quedas consecutivas. Em novembro, o preço aumentou 0,02% na comparação com outubro, com a cesta custando R$ 2.837,15 ante R$ 2.836,46, ficando R$ 0,69 mais cara, segundo levantamento do Nupes (Núcleo de Pesquisas Econômico-Sociais) da Unitau (Universidade de Taubaté).

Os aumentos no preço da cesta básica vinham ocorrendo desde setembro de 2024, com maior alta de 1,90% em fevereiro deste ano. A cesta começou a ficar mais barata em abril (-0,53%), mantendo a queda em maio (-0,59%), junho (-1,10%), julho (-0,54%), agosto (-0,36%), setembro (-0,55%) e outubro (-0,13%).