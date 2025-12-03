O preço da cesta básica subiu no Vale do Paraíba após sete meses de quedas consecutivas. Em novembro, o preço aumentou 0,02% na comparação com outubro, com a cesta custando R$ 2.837,15 ante R$ 2.836,46, ficando R$ 0,69 mais cara, segundo levantamento do Nupes (Núcleo de Pesquisas Econômico-Sociais) da Unitau (Universidade de Taubaté).
Os aumentos no preço da cesta básica vinham ocorrendo desde setembro de 2024, com maior alta de 1,90% em fevereiro deste ano. A cesta começou a ficar mais barata em abril (-0,53%), mantendo a queda em maio (-0,59%), junho (-1,10%), julho (-0,54%), agosto (-0,36%), setembro (-0,55%) e outubro (-0,13%).
A cesta básica pesquisada pelo Nupes tem 44 produtos, sendo 32 de alimentação, sete de limpeza e cinco de higiene pessoal. O levantamento de preços é feito semanalmente em 16 supermercados de São José dos Campos, Taubaté, Caçapava e Campos do Jordão.
O balanço dos últimos 12 meses mostra alta de 2,05% no valor da cesta básica, o que representa um aumento de R$ 56,94 na comparação com o valor da cesta de novembro de 2024: R$ 2.837,15 contra R$ 2.780,21.
“O percentual de aumento dos preços da cesta de + 2,05% foi inferior à prévia da inflação nacional, IPCA-15 medido pelo IBGE, que foi de + 4,50% nos últimos 12 meses. Destaque para a alta de 5,54% no preço da cesta em Campos do Jordão e a redução de - 0,54% em Taubaté”, informou o Nupes.
Cidades.
O aumento do valor da cesta em novembro foi maior em Campos do Jordão, com 0,69% de reajuste. Em São José dos Campos, a cesta ficou 0,24% mais cara em novembro. Já em Taubaté e Caçapava, o preço da cesta reduziu, respectivamente com -0,63% e -0,23%.
Campos do Jordão continua sendo a cidade com maior preço da cesta básica, com o valor de R$ 2.954. Taubaté tem a cesta mais barata da região, com R$ 2.782,65.
Entre os produtos que compõe a cesta básica, os que tiveram maior aumento no preço em novembro foram: batata inglesa (11,06%), cebola (10,90%) e mamão formosa (6,78%).
Por outro lado, ficaram mais baratos o tomate (-16,63%), a abobrinha (-12,90%) e alho (-6,72%).