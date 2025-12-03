Um jovem é morto a tiros dentro de casa em Taubaté. O crime aconteceu na tarde dessa terça-feira (2), na rua Augusto Barbério, no bairro Água Quente, após ser atingido por diversos disparos de arma de fogo, segundo boletim de ocorrência.
A vítima é um jovem, de 23 anos, que foi encontrado já sem vida por equipes do Samu dentro do imóvel onde morava. O caso foi registrado como homicídio consumado, com autoria ainda a esclarecer, e será investigado pela Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) de Taubaté.
De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados por volta das 16h31 para atender uma ocorrência de homicídio, no bairro Água Quente, em Taubaté. Quando chegaram ao endereço, a equipe do Samu já estava no local e constatou o óbito do jovem.
Os policiais entraram na casa e o encontraram caído, com ferimentos aparentes na região do tórax e da cabeça, provocados por disparos de arma de fogo.
Ainda segundo o registro, havia marcas de tiros nas paredes do imóvel e na geladeira, além de duas ogivas deflagradas recolhidas na garagem, o que indica que vários disparos foram efetuados contra a vítima.
O Serviço de Perícias da Polícia Científica foi acionado e peritos do Instituto de Criminalística de Taubaté realizaram exames no local do crime, enquanto a equipe de Homicídios do Deic também esteve presente para dar início às diligências.
No momento em que a Polícia Civil chegou ao imóvel, apenas a irmã do rapaz estava na casa. Abalada, ela relatou de forma preliminar que dois homens em uma motocicleta Honda CG de cor azul, com paralamas vermelhos, teriam parado em frente à residência e efetuado os disparos que mataram o irmão, fugindo em seguida.
Como estava em forte estado emocional, ela não foi levada ao Plantão Policial naquele momento e deverá ser ouvida formalmente em outra oportunidade. Até agora, a Polícia Civil ainda não tem a identificação dos suspeitos nem a motivação do crime em que o jovem é morto a tiros em Taubaté.
A investigação vai buscar imagens de câmeras de segurança na rua Augusto Barbério e em vias próximas, além de ouvir vizinhos e outros familiares da vítima, para tentar esclarecer se a vítima vinha sofrendo ameaças ou se tinha algum desentendimento recente que possa estar ligado ao homicídio.
O boletim de ocorrência registra que o caso foi inicialmente encaminhado à delegacia de área do fato para investigação. A equipe de homicídios do Deic de Taubaté e o Instituto de Criminalística devem produzir laudos que vão ajudar a reconstituir a dinâmica do crime em que o jovem é morto a tiros em Taubaté.
O corpo do jovem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Taubaté, onde passará por exame necroscópico para determinar com precisão a causa da morte e as regiões atingidas pelos disparos.