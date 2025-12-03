Um jovem é morto a tiros dentro de casa em Taubaté. O crime aconteceu na tarde dessa terça-feira (2), na rua Augusto Barbério, no bairro Água Quente, após ser atingido por diversos disparos de arma de fogo, segundo boletim de ocorrência.

A vítima é um jovem, de 23 anos, que foi encontrado já sem vida por equipes do Samu dentro do imóvel onde morava. O caso foi registrado como homicídio consumado, com autoria ainda a esclarecer, e será investigado pela Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) de Taubaté.