Uma tentativa de homicídio na Fundação Casa de São José dos Campos é investigada pela Polícia Civil depois que três adolescentes internos teriam enforcado um colega com lençóis dentro de um dormitório às margens da Rodovia dos Tamoios, na noite de domingo (30).
Segundo o boletim de ocorrência registrado na Delegacia da Infância e Juventude de São José dos Campos, o caso foi classificado como ato infracional análogo a homicídio tentado, por motivo fútil, e ameaça.
A vítima, um jovem de 18 anos, ficou inconsciente depois de ser enforcada com lençóis no quarto onde os quatro internos estavam alojados. Após recobrar a consciência, ele ainda foi ameaçado pelos agressores, que teriam dito que “se contasse algo para a coordenação, seria agredido novamente”.
De acordo com o boletim de ocorrência, a tentativa de homicídio na Fundação Casa de São José dos Campos começou por volta das 22h de domingo (30), após uma discussão por “motivo banal” entre a vítima e três adolescentes, todos com 17 anos, que dividiam o mesmo dormitório.
Em meio ao desentendimento, o trio teria usado lençóis das camas para enforcar o jovem, que desmaiou dentro do quarto da unidade socioeducativa localizada na Rodovia dos Tamoios, região do Jardim São Judas Tadeu, zona leste de São José dos Campos.
O caso lembra outro episódio recente de violência interna na unidade, quando uma briga entre internos na Fundação Casa de São José dos Campos terminou com lesão corporal durante atividade esportiva, em maio deste ano.
Assim que recobrou a consciência, já dentro da própria unidade, a vítima relatou ter sido cercada pelos mesmos três adolescentes responsáveis pela agressão. Ainda segundo o boletim, eles teriam deixado claro que, se o jovem procurasse a coordenação ou contasse o que havia acontecido, sofreria novas agressões.
O clima de medo fez com que o caso só chegasse oficialmente à direção após atendimento psicológico, no dia seguinte. A direção, então, comunicou a Delegacia da Infância e Juventude, que registrou a ocorrência como ato infracional análogo a tentativa de homicídio e ameaça, dando início à investigação.
Na tarde de segunda-feira (1º), por volta das 16h, um dos adolescentes envolvidos passou por atendimento com a psicóloga da unidade. Durante o acompanhamento, a profissional teria notado a gravidade das lesões no pescoço da vítima e encaminhou o jovem para o ambulatório da Fundação Casa.
Em seguida, ele foi levado para a UPA Putim, na zona leste de São José dos Campos, de onde aguardava transferência para o Hospital Municipal.
Exame pericial no IML (Instituto Médico Legal) foi requisitado para detalhar as marcas deixadas pela tentativa de homicídio na Fundação Casa de São José dos Campos.
A representante da Fundação Casa que registrou o boletim informou à polícia que, segundo relato interno, os adolescentes não teriam agido com intenção de matar, mas sim de “punir” o colega por ele se recusar a participar de uma ação planejada para causar tumulto na unidade.
Mesmo assim, diante do contexto e do método usado — enforcamento com lençóis, que levou a vítima à inconsciência —, a Delegacia da Infância e Juventude enquadrou o caso como ato infracional análogo a homicídio tentado, por motivo fútil, além de ameaça. A ocorrência agora passa por análise do delegado titular, que deverá decidir pelos próximos passos do inquérito.
A unidade da Fundação Casa em São José dos Campos, instalada às margens da Rodovia dos Tamoios, já foi notícia anteriormente quando uma professora acusou a diretora de tê-la agredido com um soco no rosto no estacionamento do centro socioeducativo Tamoios.
Nos últimos meses, São José dos Campos vem registrando uma série de ocorrências envolvendo adolescentes e medidas socioeducativas. Em novembro, um adolescente foi apreendido por furto em loja do Busca Busca e encaminhado justamente para a Fundação Casa de São José dos Campos.
Casos como o furto no centro de comércio popular, a briga entre internos com lesão corporal e agora a tentativa de homicídio na Fundação Casa de São José dos Campos alimentam o debate sobre a efetividade das medidas socioeducativas, as condições internas das unidades e o acompanhamento psicológico dos jovens internados.
Especialistas apontam que episódios de violência recorrentes dentro de centros de internação indicam necessidade de reforço na equipe técnica, revisão de protocolos de segurança e ampliação de projetos que tratem de conflito, mediação e prevenção à violência entre adolescentes.