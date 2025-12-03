Uma tentativa de homicídio na Fundação Casa de São José dos Campos é investigada pela Polícia Civil depois que três adolescentes internos teriam enforcado um colega com lençóis dentro de um dormitório às margens da Rodovia dos Tamoios, na noite de domingo (30).

Segundo o boletim de ocorrência registrado na Delegacia da Infância e Juventude de São José dos Campos, o caso foi classificado como ato infracional análogo a homicídio tentado, por motivo fútil, e ameaça.