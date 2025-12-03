Um homem foi esfaqueado dez vezes em Caçapava e segue internado na Fusam após ser encontrado inconsciente, com múltiplos ferimentos pelo corpo, na calçada da avenida Ademar Pinto de Siqueira, na Vila Galvão, na noite dessa terça-feira (2).

De acordo com o boletim de ocorrência, o caso foi enquadrado, de forma provisória, como crime tentado de homicídio, cometido por autor desconhecido.