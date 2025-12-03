Um homem foi esfaqueado dez vezes em Caçapava e segue internado na Fusam após ser encontrado inconsciente, com múltiplos ferimentos pelo corpo, na calçada da avenida Ademar Pinto de Siqueira, na Vila Galvão, na noite dessa terça-feira (2).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De acordo com o boletim de ocorrência, o caso foi enquadrado, de forma provisória, como crime tentado de homicídio, cometido por autor desconhecido.
A ocorrência foi comunicada à Polícia Civil por policiais militares que atenderam o chamado por volta das 23h. Quando chegaram ao endereço, uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) já prestava os primeiros socorros à vítima, de 49 anos, que depois foi levada ao pronto-socorro da Fusam, onde permanece internada.
Segundo o registro policial, um vizinho, de 26 anos, contou que encontrou a vítima caída na calçada em frente à sua casa, inconsciente e com diversos ferimentos pelo corpo. Foi ele quem acionou o Samu e, em seguida, comunicou o caso à Polícia Militar.
O boletim aponta que o homem foi esfaqueado dez vezes em Caçapava dentro de um contexto ainda pouco esclarecido: a vítima mora sozinha no imóvel e, de acordo com a testemunha, faz uso frequente e excessivo de bebida alcoólica. Não há, até o momento, informações sobre discussão prévia, roubo ou qualquer outro tipo de motivação clara para o ataque.
Este é mais um caso de violência grave em Caçapava investigado como tentativa de homicídio. Nas últimas semanas, a cidade já havia registrado episódios como o do jovem de 22 anos esfaqueado quatro vezes em praça da região central e o do homem esfaqueado por desavença com a avó, também em Caçapava.
Ao chegarem ao hospital, os policiais foram informados pela equipe médica de que o homem apresentava aproximadamente dez perfurações por instrumento perfurocortante na região das costas, duas perfurações na região torácica, uma no pescoço (região cervical) e um ferimento na parte frontal da cabeça.
O boletim registra que a vítima estava inconsciente, medicada, sob observação e sendo submetida a procedimento cirúrgico. Por estar sedado e hospitalizado na Fusam, ele ainda não pôde ser ouvido formalmente pela Polícia Civil, que aguarda a evolução do quadro clínico e a posterior realização de exame de corpo de delito.
Não há informações atualizadas a respeito do estado de saúde do homem.