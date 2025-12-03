A Fundacc (Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba) anunciou a abertura das inscrições para a seleção de jovens que desejam integrar o Corpo de Baile Municipal e a Banda Municipal Carlos Gomes em 2026. A iniciativa faz parte do Programa de Formação Artística Avançada para capacitação e profissionalização de artistas locais. Os selecionados receberão uma bolsa cultural anual de R$ 18.150, dividida em 11 parcelas mensais de R$ 1.650.

Bolsas e Prazos

As inscrições para o Corpo de Baile se encerram na próxima segunda-feira (8).O edital busca selecionar dez bailarinos com idade acima de 16 anos, residentes em Caraguatatuba e com experiência comprovada nas técnicas clássica e contemporânea.

