FUNDACC

Formação artística oferece bolsa anual de R$ 18,1 mil na região

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/FUNDACC
Corpo de Baile Municipal de Caraguatatuba
Corpo de Baile Municipal de Caraguatatuba

A Fundacc (Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba) anunciou a abertura das inscrições para a seleção de jovens que desejam integrar o Corpo de Baile Municipal e a Banda Municipal Carlos Gomes em 2026. A iniciativa faz parte do Programa de Formação Artística Avançada para capacitação e profissionalização de artistas locais. Os selecionados receberão uma bolsa cultural anual de R$ 18.150, dividida em 11 parcelas mensais de R$ 1.650.

Bolsas e Prazos

As inscrições para o Corpo de Baile se encerram na próxima segunda-feira (8).O edital  busca selecionar dez bailarinos com idade acima de 16 anos, residentes em Caraguatatuba e com experiência comprovada nas técnicas clássica e contemporânea.

Já para a Banda Municipal Carlos Gomes, que conta com mais de seis décadas de trajetória, as inscrições para músicos bolsistas interessados em aperfeiçoamento instrumental terminam neste domingo (7). O programa prevê a seleção de até 28 músicos para integrar a Banda.

Inscrições

Os editais e formulários de inscrição para ambos os projetos estão disponíveis no endereço linktr.ee/fundacc.

Para os candidatos sem acesso à internet, a Fundacc disponibiliza computadores para inscrição gratuita na Biblioteca Municipal Afonso Schmidt, localizada na sede da Fundação (Rua Santa Cruz, nº 396, Centro). O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

Mais informações sobre o Corpo de Baile: (12) 3897-5660.

Mais informações sobre a Banda Municipal Carlos Gomes: (12) 3897-5661.

