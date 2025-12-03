Policiais militares do 20º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do interior) prenderam um foragido da Justiça mineira em Caraguatatuba. A prisão aconteceu na tarde de segunda-feira (1º) durante patrulhamento da equipe no bairro Perequê Mirim.

A abordagem foi motivada por atitude suspeita do indivíduo, que mudou bruscamente de direção ao visualizar os policiais.

