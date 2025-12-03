Policiais militares do 20º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do interior) prenderam um foragido da Justiça mineira em Caraguatatuba. A prisão aconteceu na tarde de segunda-feira (1º) durante patrulhamento da equipe no bairro Perequê Mirim.
A abordagem foi motivada por atitude suspeita do indivíduo, que mudou bruscamente de direção ao visualizar os policiais.
Em busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado, mas ele informou dados inverídicos para dificultar sua identificação, no entanto, em consulta ao app Muralha Paulista, mediante dados corretos, constatou-se um mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio emitido pela Justiça de Minas Gerais com pena de 18 anos a ser cumprida.
Diante dos fatos foi dada voz de prisão ao indivíduo e conduzido à Delegacia Central de Caraguatatuba, onde permaneceu preso.