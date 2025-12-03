03 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
MURALHA PAULISTA

Foragido condenado por homicídio em MG é preso em Caraguatatuba

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Procurado pela Justiça de MG tem pena de 18 anos a cumprir por homicídio
Procurado pela Justiça de MG tem pena de 18 anos a cumprir por homicídio

Policiais militares do 20º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do interior) prenderam um foragido da Justiça mineira em Caraguatatuba. A prisão aconteceu na tarde de segunda-feira (1º) durante patrulhamento da equipe no bairro Perequê Mirim.

A abordagem foi motivada por atitude suspeita do indivíduo, que mudou bruscamente de direção ao visualizar os policiais. 

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Em busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado, mas ele informou dados inverídicos para dificultar sua identificação, no entanto, em consulta ao app Muralha Paulista, mediante dados corretos, constatou-se um mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio emitido pela Justiça de Minas Gerais com pena de 18 anos a ser cumprida.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão ao indivíduo e conduzido à Delegacia Central de Caraguatatuba, onde permaneceu preso.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários