03 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
PORTE ILEGAL DE ARMA

Sob ameaças do ex da namorada, jovem anda armado e acaba preso

Por Da redação | São José dos Campos
Divulgação
Apreensões no Jardim São Leopoldo
Um jovem de 26 anos foi preso em São José dos Campos por portar arma de fogo e dirigir perigosamente. A ocorrência foi registrada na segunda-feira (1ª) durante patrulhamento de policiais militares da Força Tática do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) pelo bairro Jardim São Leopoldo, na zona leste da cidade. 

Em tentativa de abordagem, o homem, que conduzia um carro, tentou fugir por várias ruas dirigindo em alta velocidade, mas foi alcançado. Em busca pessoal, veicular e também na residência dele, a equipe localizou uma pistola IMBEL calibre .380, com numeração suprimida, além de 23 munições intactas do mesmo calibre. Segundo ele, estava armado por sofrer ameaças do ex-namorado de sua namorada. 

A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária e o homem permaneceu preso por porte ilegal de arma de fogo e pelo crime de trânsito do art. 311 do CTB (Código de Trânsito Brasileiro).

