Um jovem de 26 anos foi preso em São José dos Campos por portar arma de fogo e dirigir perigosamente. A ocorrência foi registrada na segunda-feira (1ª) durante patrulhamento de policiais militares da Força Tática do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) pelo bairro Jardim São Leopoldo, na zona leste da cidade.

Em tentativa de abordagem, o homem, que conduzia um carro, tentou fugir por várias ruas dirigindo em alta velocidade, mas foi alcançado. Em busca pessoal, veicular e também na residência dele, a equipe localizou uma pistola IMBEL calibre .380, com numeração suprimida, além de 23 munições intactas do mesmo calibre. Segundo ele, estava armado por sofrer ameaças do ex-namorado de sua namorada.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp