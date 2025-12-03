03 de dezembro de 2025
VEÍCULO RECUPERADO

Homens são presos por furtar moto e esconder em matagal em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Motocicleta recuperada em matagal na zona leste de SJC
Motocicleta recuperada em matagal na zona leste de SJC

Policiais militares da Rocam (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas) do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam dois homens por furto de uma motocicleta na zona leste de São José dos Campos. A prisão aconteceu por volta das 20h30 de segunda-feira (1º) quando a equipe, durante patrulhamento, recebeu uma denúncia sobre um suspeito de ser o autor do crime realizado em 19 de novembro de 2025.

Em diligência ao endereço informado, a polícia encontrou dois homens e um deles confessou ter furtado a motocicleta dando as coordenadas do matagal próximo onde o veículo se encontrava.

Os dois homens foram levados à CPJ (Central de Polícia Judiciária) sendo qualificados em boletim de ocorrência de furto e adulteração de sinal identificador de veículo. A motocicleta foi restituída ao proprietário.

