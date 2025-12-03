Policiais militares da Rocam (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas) do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam dois homens por furto de uma motocicleta na zona leste de São José dos Campos. A prisão aconteceu por volta das 20h30 de segunda-feira (1º) quando a equipe, durante patrulhamento, recebeu uma denúncia sobre um suspeito de ser o autor do crime realizado em 19 de novembro de 2025.

Em diligência ao endereço informado, a polícia encontrou dois homens e um deles confessou ter furtado a motocicleta dando as coordenadas do matagal próximo onde o veículo se encontrava.

