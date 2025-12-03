Flagrado em vídeo enquanto agredia outro homem, um réu denunciado pelo Ministério Público de São Paulo foi condenado por tentativa de homicídio em Lorena. A pena imposta pelo Tribunal do Júri após sessão ocorrida na última quinta-feira (27) ficou em 14 anos de prisão, a ser cumprida no regime inicial fechado.

O caso ocorreu na madrugada de 21 de novembro de 2024, quando o agressor atacou a vítima com uma garrafa de vidro na região da cabeça, desferindo diversos golpes mesmo após ela já estar caída e desacordada.