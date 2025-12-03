Flagrado em vídeo enquanto agredia outro homem, um réu denunciado pelo Ministério Público de São Paulo foi condenado por tentativa de homicídio em Lorena. A pena imposta pelo Tribunal do Júri após sessão ocorrida na última quinta-feira (27) ficou em 14 anos de prisão, a ser cumprida no regime inicial fechado.
O caso ocorreu na madrugada de 21 de novembro de 2024, quando o agressor atacou a vítima com uma garrafa de vidro na região da cabeça, desferindo diversos golpes mesmo após ela já estar caída e desacordada.
Segundo os autos do processo, o réu imaginou que o homem teria paquerado sua namorada, passando então a agredi-lo de maneira contínua e com extrema violência.
Pessoas que testemunharam os fatos tentaram intervir, mas se afastaram diante de ameaças proferidas pelo réu. A vítima só não morreu porque recebeu atendimento médico rápido e eficaz.
A denúncia foi oferecida pelo promotor de Justiça Raphael Barbosa Braga, que também atuou no plenário do Júri defendendo a condenação do acusado.
Inicialmente, o episódio havia sido registrado como lesão corporal, mas a análise das imagens enviadas pelo Centro de Operações Integradas do município evidenciou a intenção de matar, levando ao enquadramento como tentativa de homicídio qualificado.
Durante o julgamento, o Tribunal do Júri reconheceu a autoria, a materialidade e as três qualificadoras apontadas pelo Ministério Público: motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima.
Segundo Braga, o julgamento evidencia a importância da cooperação entre instituições para o combate às práticas criminosas. "Em Lorena, temos o Gabinete de Gestão Integrada, que realiza reuniões bimestrais para tratar da segurança pública", apontou o promotor.