Presa no começo de agosto de 2023 após estar foragida, a esteticista Regina Filomena Crasovich Rachid, de São José dos Campos, obteve na Justiça a progressão para o regime aberto para cumprimento da pena.

Regina foi condenada a 33 anos de prisão, em regime fechado, no final de 2021, pela morte do carpinteiro e músico norte-americano Raymond James Merrill, assassinado em São José dos Campos em 2006, aos 56 anos de idade. Na época, ele havia conhecido Regina pela internet.