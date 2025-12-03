O Hospital Municipal Dr. José de Carvalho Florence, unidade da Prefeitura de São José dos Campos gerenciada pela SPDM (Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina), passa a operar com o setor de Clínica 1 renovado. A reforma da área foi entregue na segunda-feira (1º), como parte do projeto de modernização da unidade. Com essa entrega, conclui-se a renovação de todo o conjunto de clínicas com 54 quartos de 2 leitos cada. A reforma também beneficiou o setor de Clínica 3, com mais 18 leitos.

Entre as melhorias estão ajustes elétricos e hidráulicos, troca de portas e pintura, reparo nos banheiros etc.

Com a conclusão das Clínicas, o setor de enfermagem e o corredor de maternidade passam a ser modernizados.