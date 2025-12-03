03 de dezembro de 2025
SAÚDE PÚBLICA

Hospital Municipal de SJC conclui nova fase da reforma

Por Da redação | São José dos Campos
Divulgação/PMSJ
Quartos Clínica 1 reformados
O Hospital Municipal Dr. José de Carvalho Florence, unidade da Prefeitura de São José dos Campos gerenciada pela SPDM (Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina), passa a operar com o setor de Clínica 1 renovado. A reforma da área foi entregue na segunda-feira (1º), como parte do projeto de modernização da unidade. Com essa entrega, conclui-se a renovação de todo o conjunto de clínicas com 54 quartos de 2 leitos cada. A reforma também beneficiou o setor de Clínica 3, com mais 18 leitos.

Entre as melhorias estão ajustes elétricos e hidráulicos, troca de portas e pintura, reparo nos banheiros etc.

Com a conclusão das Clínicas, o setor de enfermagem e o corredor de maternidade passam a ser modernizados.

Em breve também, a capacidade energética será ampliada com a construção de uma cabine primária, cujo processo está em licitação.

A segunda etapa também prevê otimização dos fluxos da recepção com a criação de uma área exclusiva para visitantes. Além disso, haverá a instalação de uma sala de  teleconferência voltada à comunicação médica.

O objetivo da movimentação é criar um ambiente mais acolhedor para pacientes, acompanhantes e profissionais de saúde.

