O Hospital Municipal Dr. José de Carvalho Florence, unidade da Prefeitura de São José dos Campos gerenciada pela SPDM (Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina), passa a operar com o setor de Clínica 1 renovado. A reforma da área foi entregue na segunda-feira (1º), como parte do projeto de modernização da unidade. Com essa entrega, conclui-se a renovação de todo o conjunto de clínicas com 54 quartos de 2 leitos cada. A reforma também beneficiou o setor de Clínica 3, com mais 18 leitos.
Entre as melhorias estão ajustes elétricos e hidráulicos, troca de portas e pintura, reparo nos banheiros etc.
Com a conclusão das Clínicas, o setor de enfermagem e o corredor de maternidade passam a ser modernizados.
Em breve também, a capacidade energética será ampliada com a construção de uma cabine primária, cujo processo está em licitação.
A segunda etapa também prevê otimização dos fluxos da recepção com a criação de uma área exclusiva para visitantes. Além disso, haverá a instalação de uma sala de teleconferência voltada à comunicação médica.
O objetivo da movimentação é criar um ambiente mais acolhedor para pacientes, acompanhantes e profissionais de saúde.